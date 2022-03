Joele Milan bacia Noemi Baratto, scelta di Matteo Fioravanti/ L’ex Uomini e Donne…

Scontro social e a distanza tra ex protagonisti di Uomini e donne. A lanciarsi frecciatine sono stati Joele Milan e Matteo Fioravanti, tronisti della prima parte della stagione attualmente in onda. L’avventura di Joele sul trono è finita dopo poche settimane con l’addio anticipato di Joele mentre Matteo Fioravanti è stato il protagonista di una scelta improvvisa uscendo dal programma con Noemi Baratto. Con quest’ultima, però, la storia è naufragata poco dopo e, negli scorsi giorni, Noemi, sui social, ha condiviso alcuni momenti trascorsi con Joele con cui c’è stato anche un bacio.

Ursula Bennardo rifatta? Lei s'infuria/ Uomini e donne: "Fate schifo, meschini!"

Di fronte alla frequentazione di Joele e Noemi non si è fatto attendere il commento di Matteo Fioravanti. “Non commenterò la situazione. Non commenterò loro perché si commentano da soli. Mi abbasserei anche a livelli che, sinceramente, non mi appartengono perché veramente troppo bassi. Non sprecherò nemmeno tante parole perché non mi va. Ho tante cose da fare, molto più importanti. L’unica cosa che posso augurarvi è davvero che almeno stavolta saliate un po’ di follower, riappariate un po’ sui social… E niente. Tanti auguri alla nuova coppietta a questo punto. Fate i bravi, fate le cose bene sta volta, tutti e tre. Sennò risparite un’altra volta. E a te, avvisala un po’ di tempo prima, questa volta, prima di rientrare a casa”, ha fatto sapere Matteo attraverso una serie di storie su Instagram come riporta Novella 2000.

Giorgio Manetti, avventura al cinema con Zequila/ L'ex Uomini e Donne boss...

La replica di Joele Milan a Matteo Fioravanti

Joele Milan, a sua volta, ha replicato a Matteo Fioravanti e, con una serie di storie su Instagram, ha ricordato che quella tra l’ex tronista e Noemi Baratto non è stata una vera storia dal momento che “ci sei stato una settimana, perché dopo un primo weekend alla fine del programma vi siete lasciati. Dopo che non le permettevi nemmeno di vestirsi come voleva in discoteca, perché vivi ancora nel Medioevo“, fa sapere Joele.

Milan, inoltre, replica a Matteo sulla voglia di apparire e guadagnare follewers svelando un retroscena su Fioravanti. “Continui a dire che sono finito nel dimenticatoio e che io come gli altri abbiamo bisogno di 2-3 follower, quando, se non è per i reel e qualsiasi cosa che fai insieme agli altri 2 tronisti ed essere il terzo incomodo ogni volta, penso che il tuo nome si è già dimenticato da un pezzo. Ricordati che le voci girano e il provino per Pechino Express l’hai fatto tu, e l’hai cappato. Non io. Quindi anziché far passare gli altri per morti di fama il primo che dovrebbe pensarci sei tu”, fa sapere Novella 2000. Dopo le parole di Joele e Matteo, arriveranno anche quelle di Noemi?

Tina Cipollari appello ad Amplifon/ "Regalate apparecchi a Luciano e Giovanni"

© RIPRODUZIONE RISERVATA