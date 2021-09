Joele Milan cacciato da Uomini e Donne, perché?/ Anche la corteggiatrice Ilaria via dal programma

Perchè il tronista Joele Milan è stato cacciato da Uomini e Donne?

Ieri, domenica 26 settembre 2021, è stata registrata una nuova puntata di “Uomini e Donne”. Dalle anticipazioni, diffuse dal Vicolo delle News, il tronista Joele Milan è stato invitato a lasciare il programma dalla padrona di casa Maria De Filippi. Il 26enne veneto, convinto di non essere ascoltato dalla redazione, mentre ballava con la corteggiatrice Ilaria, ha proposto alla ragazza un escamotage per riuscire a sentirsi al di fuori dal programma: “Una talpina ci ha raccontato che durante la registrazione di oggi di Uomini e Donne Maria De Filippi ha cacciato dal programma Joele. In pratica la volta scorsa ballando con la corteggiatrice Ilaria le ha detto, pensando di non essere ascoltato, che il suo migliore amico aveva iniziato a seguirla sui social e che lei avrebbe dovuto ricambiare così da potersi sentire di nascosto”, si legge sul sito Vicolo delle News. Maria De Filippi ha fatto scendere tutte le corteggiatrici e dopo aver esposto quanto successo ha invitato Joele ad andarsene.

Joele Milan, anche la corteggiatrice Ilaria lascia il programma

Davvero una brutta conclusione per il trono di Joele Milan, uno dei quattro tronista della nuova stagione di “Uomini e Donne“. Nella clip di presentazione il ventiseienne veneto aveva dichiarato di essersi innamorato solo una volta e di aver scoperto, dopo tre anni di relazione, un tradimento da parte della sua ragazza con il suo migliore amico. Proprio la ex fidanzata di Joele era intervenuta sui social per smentire la versione dei fatti raccontata su Canale 5 dal tronista: “Io, te e chi ci ha vissuto sa la verità. Non è di certo questa, ma per la popolarità si fa questo ed altro. Sei la delusione della mia vita e la più grande mancanza di rispetto mia e della mia famiglia che ti ha trattato come un figlio e non ti ha mai fatto mancare niente, neanche quando te lo saresti meritato in questi 7 anni. Ti auguro il meglio, buona vita”. Anche la corteggiatrice Ilaria è andata via dal programma.

