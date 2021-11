Joele Milan e Ilaria Melis già in crisi dopo Uomini e Donne?/ “Lui vuole chiudere”

Solo poche settimane fa Joele Milan lasciava Uomini e Donne. Maria De Filippi, dopo aver scoperto la sua conversazione con Ilaria Melis durante un momento di ballo, lo ha mandato via e a niente sono valse le giustificazioni dei due ragazzi. Qualche giorno dopo i due sono però apparsi insieme su Instagram, confermando l’inizio di quella frequentazione che era stata sospettata proprio dalla loro conversazione in studio. Dopo un po’ di critiche di chi li ha accusati di essersi messi d’accordo, i due hanno quindi ufficializzato la loro storia. Accadeva circa un mese fa, ma oggi le cose sembrano essere già cambiate. Joele e Ilaria starebbero infatti vivendo un momento di crisi che potrebbe sfociare nella rottura.

Joele Milan la verità dopo la "cacciata" da Uomini e Donne/ "Contattato per ritornare ma sul trono non torno"

Joele e Ilaria, è davvero finita? Gli indizi di Deianira Marzano

Un indizio è arrivato quando Joele ha iniziato a seguire un’altra corteggiatrice di Uomini e Donne, Carolina, che corteggiava Giacomo Czerny. Tra i due anche qualche like sospetto ma, contattata da Deianira Marzano, Carolina ha smentito tutto. Eppure è stata proprio l’esperta di gossip a raccontare di aver ricevuto un’informazione da una persona vicina a Joele, secondo la quale l’ex tronista vorrebbe porre fine alla storia con Ilaria: “Ho parlato con Ilaria Melis che tra l’altro è una bravissima ragazza, lei non è al corrente di certe cose e ha smentito ma io so da una persona vicina a Joele che le intenzioni sono di non continuare la storia. Sono sicura che finirà presto.” ha fatto sapere Deianira. Joele ha poi risposto alla storia pubblicata da Deianira, replicando con una emoticon che ride, probabilmente per smentire il gossip. Deianira ha però rivelato che: “Joele mi contatta oggi, ma non proferisce parola su quello che ho detto sulla sua storia. Alias credo ancora una volta di averci azzeccato“. Che sia dunque davvero finita?

