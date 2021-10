Joele Milan e Ilaria Melis si frequentano dopo Uomini e Donne/ “Toccata e fuga…”

Joele Milan e Ilaria Melis si sono conosciuti nello studio di Uomini e Donne. L’ex tronista, molto preso da Ilaria, ha provato ad avere contatti con lei senza telecamere durante la permanenza sul trono. Motivo che ha spinto Maria De Filippi a mettere fine al trono di Joele Milan. Oltre al tronista, ha lasciato la trasmissione anche Ilaria Melis. Tra i due, tuttavia, pare sia scattato qualcosa al punto che la frequentazione iniziata sotto le luci delle telecamere di Uomini e Donne, starebbe continuando nella vita quotidiana.

Ilaria Melis, come fa sapere Fanpage, negli scorsi giorni, aveva annunciato la sua partenza per Milano per una “toccata e fuga“. Una piccola sosta nel capoluogo lombardo per l’ex corteggiatrice che ha così trascorso del tempo con l’ex tronista che aveva preferito a Matteo Fioravanti.

Joele Milan e Ilaria Melis: nasce l’amore dopo Uomini e Donne?

Durante le esterne fatte a Uomini e Donne, tra Joele Milan e Ilaria Melis era evidente il feeling, ma tra i due il bacio non c’è stato. Dopo l’addio alla trasmissione, i due continuano ad avere contatti come dimostra una foto pubblicata dall’ex tronista. Uno scatto semplice in cui Ilaria sfoggia il suo miglior sorriso.

Tra l’ex tronista e l’ex corteggiatrice, dunque, nascerà l’amore? I fans che hanno amato vederli insieme lo sperano. Prima d’incontrare Ilaria, subito dopo l’addio a Uomini e Donne, Joele, ai microfoni di Fanpage, aveva dichiarato: “Con Ilaria non abbiamo più avuto modo di sentirci. Non ho mai negato che lei mi piacesse, ma per adesso non ho pensato a nessuna, mi sono preso un periodo di tregua. Più avanti magari, si vedrà”. Incontrarsi avrà cambiato qualcosa tra l’ex tronista e l’ex corteggiatrice?





