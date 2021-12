Joele Milan e Ilaria Melis si sono lasciati/ “Niente magia dopo Uomini e Donne”

È ufficialmente finita la storia tra Joele Milan e Ilaria Melis. Da tempo si vociferava di una crisi per i due ragazzi che, ricordiamo, sono stati costretti ad abbandonare Uomini e Donne dopo essersi accordati per un incontro senza telecamere. Dopo l’addio al programma, Joele e Ilaria hanno dato realmente il via alla loro frequentazione che, dopo qualche tempo, ha però manifestato i primi problemi.

Joele Milan e Ilaria Melis già in crisi dopo Uomini e Donne?/ "Lui vuole chiudere"

Dopo le voci è stata Ilaria a confermare di vivere un momento di crisi con Joele, dichiarando: “Momento molto no, se non vedete nulla è perché è inutile farvi vedere una serenità che al momento non c’è. Siamo a un punto di svolta della nostra conoscenza, che può andare in positivo o in negativo, dipende da tanti fattori. Fate fede a quello che diciamo noi, non a quello che leggete”. Oggi però è arrivata la conferma della fine della loro storia.

Joele Milan la verità dopo la "cacciata" da Uomini e Donne/ "Contattato per ritornare ma sul trono non torno"

Joele Milan conferma la rottura con Ilaria Melis

È stati proprio Joele Milan a confermare la fine della storia con Ilaria Melis. “Le cose non sono andate. – ha ammesso l’ex tronista di Uomini e Donne, spiegando sui social che – Uscito dal programma ho capito che non c’era quella magia che invece percepivo all’interno. Purtroppo le persone non si finiscono mai di conoscere, ci vuole tanto tempo per capire pregi e difetti di una persona e nel programma è una situazione completamente diversa. Dispiace, ma bisogna saper reagire, andare avanti e capire quali sono le cose che ti fanno stare bene. Non voglio una guerra social”. Ha infine tenuto a fare una precisazione piuttosto pungente: “Ilaria non è stata la mia scelta, ma la persona che ho voluto conoscere dopo il programma dopo una situazione sicuramente complessa.”

