Joele Milan e Ilaria Melis Uomini e Donne/ Ritornati insieme dopo la rottura?

Dopo aver fatto infuriare Maria De Filippi Joele Milan e Ilaria Melis, dopo aver abbandonato gli studi televisivi di Uomini e Donne e aver intrapreso una relazione, durata solo poche settimane, sono ritornati insieme? I due, come segnalato da Vicolo delle News, sono stati visti passeggiare mano nella mano per le vie di Roma con un’evidente complicità. Che tra i due ci sia un ritorno di fiamma?

La notizia della rottura tra i due era stata annunciata il mese scorso direttamente da Joele Milan che aveva annunciato la rottura attraverso una serie di storie pubblicate su Instagram ammettendo che fuori dal programma non è scattata la magia che invece entrambi avevano percepito all’interno del programma a tal punto da infrangere le regole del reality per sentirsi privatamente lontano dalle telecamere.

Joele Milan e Ilaria Melis nuovamente insieme?

Dopo l’annuncio della rottura annunciata da Joele Milan anche Ilaria Melis aveva rilasciato un’intervista a MondoTv 24 in cui la donna ha voluto mettere in chiaro di chi fossero le responsabilità per la rottura tra i due: “Era molto facile nascondersi dietro a: non c’era la magia. Penso piuttosto che ad una certa età bisognerebbe prendersi le proprie responsabilità”. La ragazza aveva anche ammesso di aver fatto tutto ciò che era in suo potere per mantenere la relazione finché: “Ti rendi conto che ci sono persone che meritano i tuoi sforzi e le tue energie molto più di altre”.

Adesso, i due sono stati visti mano nella mano passeggiare per le vie di Roma in atteggiamenti molto intimi in cui il ragazzo si è anche lasciato andare ad un bacio sulla fronte di lei. È possibile che il clima delle festività appena terminate abbia addolcito entrambi i ragazzi e che per la loro coppia ci sia un’altra possibilità? Al momento nessuno dei due ha voluto rilasciare una dichiarazione ufficiale…



