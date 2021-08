Joele Milan nuovo tronista di Uomini e Donne/ Chi è? “Tradito dalla mia ex fidanzata”

Uomini e Donne ha ufficialmente riaperto i battenti. Pochi giorni fa hanno avuto il via le registrazioni della nuova edizione, la cui partenza su Canale 5 è fissata per lunedì 13 settembre al consueto orario. Sono stati dunque presentati i nuovi tronisti. Oltre ad Andrea Nicole, la tronista ex transgender che sta già facendo discutere, tra i quattro volti nuovi sul trono c’è anche Joele Milan.

Si tratta di un ragazzo mai visto nel programma: ha 26 anni e viene da Mirano, in provincia di Venezia. Il nuovo tronista è diplomato in Ragioneria e Sistemi Informativi Aziendali, è rimasto nella sua città natale e oggi lavora presso un concessionario d’auto. È un grande appassionato di tatuaggi, soprattutto tribali, infatti ne ha molti lungo la parte alta del corpo.

Joele Milan nuovo tronista di Uomini e Donne: il tradimento subito

Nel corso della prima puntata registrata di Uomini e Donne, Joele si è raccontato al pubblico e alle prime corteggiatrici presenti anche attraverso il consueto filmato di presentazione girato insieme alla redazione del programma. Il 26enne, oltre ad aspetti familiari e lavorativi, ha rivelato un retroscena abbastanza doloroso del suo passato amoroso. Ha svelato di essere stato tradito dalla sua fidanzata con il suo migliore amico e, addirittura, di averli trovati a letto insieme. Una scoperta che ha chiaramente sconvolto Joele e che ha portato all’immediata rottura. Oggi il ragazzo cerca dunque l’amore nello studio di Uomini e Donne: riuscirà a coronare questo suo desiderio? Lo sapremo tra qualche mese…

