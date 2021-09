JOELE MILAN, UOMINI E DONNE/ Sorrisi con Ilaria, ma la corteggiatrice…

Grandi sorrisi tra Joele e Ilaria nell’esterna trasmessa nella puntata odierna di Uomini e Donne. Nel corso dell’esterna, i due si raccontano e spiegano di essere entrambi molto fisici. In studio, però, arriva la brutta sorpresa per Joele: Ilaria, infatti, è uscita anche con Matteo. Dopo aver visto l’esterna di Matteo e Ilaria, Joele esprime il proprio punto di vista. “Ho pensato a lei e sono rimasto molto contento. Io che, già mi fido poco delle persone, mi trovo un po’ in difficoltà perchè ha dimostrato inizialmente interesse nei confronti di Matteo”, spiega Joele. Sia quest’ultimo che Matteo confermano l’intenzione di continuare ad uscire con Ilaria (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Joele Milan, esterna con Ilaria

Joele Milan torna al centro dello studio nella nuova puntata di Uomini e Donne? Dopo l’ampio spazio dedicato al trono over, oggi, Maria De Filippi dovrebbe dedicarsi al trono classico, in particolare a Joele Milan, Matteo Fioravanti e Roberta Ilaria Giusti. Di Joele, finora, è stato mostrato solo il video di presentazione. Il tronista ha già fatto le prime esterne che, tuttavia, la redazione ha deciso di non trasmettere. Il motivo è stato spiegato in puntata da Maria De Filippi la quale ha svelato che, dallo scorso anno, in mancanza di argomenti e contenuti interessanti, le esterne non vengono montate.

Joele ha spiegato di essersi sentito frenato dalle telecamere, ma in studio, in molti erano convinti che non fosse realmente interessato alla ragazza con cui è uscito. Cosa accadrà, invece, nella puntata in onda oggi?

Joele Milan, interesse per una corteggiatrice di Matteo?

Se il trono femminile, con le prime esterne di Andrea Nicole, ha cominciato a regalare emozioni, il trono maschile sta procedendo a piccoli passi. Il trono di Joele, in particolare, non è ancora entrato nel vivo, ma già dalla puntata di Uomini e Donne in onda oggi, qualcosa potrebbe cambiare.

Dalle anticipazioni che circolano sul web, infatti, pare che Joele si dimostrerà interessato ad una ragazza che ha conquistato anche le attenzioni dell’altro tronista. Tra Joele e Matteo, dunque, comincerà la rivalità per conquistare il cuore delle corteggiatrici?

