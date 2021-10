Joele Milan, Uomini e Donne/ Spalle al muro? Caos in studio

Si prevede una puntata non facile quella di Uomini e Donne in onda oggi, mercoledì 6 ottobre, per Joele Milan. Il tronista che ha cominciato il suo percorso in punta di piedi presentandosi come un ragazzo con tanta voglia d’innamorarsi, si prepara a lasciare definitivamente la trasmissione di Maria De Filippi. Il suo percorso è iniziato circa un mese fa e si conclude non con una scelta improvvisa e repentina, ma con un vero e proprio colpo di scena. Maria De Filippi e la propria redazione hanno sempre chiesto sincerità ai tronisti. Un gesto di Joele, però, ha fatto venier meno la fiducia della redazione nei suoi confronti.

A differenza delle dame e dei cavalieri del trono over che possono sentirsi e vedersi senza telecamere dove, come e quando vogliono, per i tronisti resta la regola di poter vedere i pretendenti solo in esterna alla presenza delle telecamere. Joele ha provato a non rispettare tale regola portando, così, Maria De Filippi ad affrontarlo in studio.

Joele Milan confessa la verità

Tra tutte le corteggiatrici, quella che ha particolarmente colpito Joele Milan è stata Ilaria con cui il tronista ha provato, secondo le anticipazioni del Vicolo delle News, ad avere un approccio con lei senza telecamere. Approfittando di un ballo in studio, Joele le avrebbe chiesto di cominciare a seguire sui social il suo migliore amico in modo da poter avere un contatto senza telecamere.

Con i microfoni accesi, la redazione di Uomini e Donne ha ascoltato la conversazione tra Joele e Ilaria portando così allo scoperto il tentativo del tronista di non rispettare le regole del programma. Da qui la decisione di Maria De Filippi di affrontare il tutto in studio.

