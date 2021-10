Joele Milan, Uomini e Donne/ Ultime esterne prima dell’addio

Ultime esterne per Joele Milan nella puntata di Uomini e Donne prima dell’addio definitivo alla trasmissione. Dopo il momento dedicato a Graziano Amato, Maria De Filippi chiama al centro dello studio Joele che ha portato in esterna due corteggiatrici. La prima, con Eleonora, non è andata bene. La ragazza, dopo aver rivisto l’esterna, in studio racconta di essersi trovata di fronte una persona “noiosa e permalosa. Mi ha fatto una serie di domande e sembrava di essere ad un’intervista”, racconta Eleonora.

“Non ha mi ha fatto una domanda. Mi ha lanciato una serie di frecciatine e, alla fine dell’esterna, ha detto che le sarebbe piaciuto rivedermi per conoscerci meglio”, spiega Joele che conferma di non essersi trovato bene con Eleonora che decide di lasciare definitivamente la trasmissione.

Joele Milan vicino al bacio con Ilaria a Uomini e Donne

Esterna diversa, invece, quella che Joele Milan ha vissuto con Ilaria. Tra il tronista e la corteggiatrice c’è un evidente imbarazzo. I due sono stati molto vicini al bacio e, in studio, il tronista conferma di essere stato davvero bene con Ilaria e di aver provato sensazioni ed emozioni che non provava da tempo. “Credo che si sia vista la differenza quando faccio un’esterna con una persona che non mi piace e quando esco con una persona che mi piace”, spiega il tronista.

“Si vede, sei diventato tutto rosso“, commenta Maria De Filippi felice di vedere un Joele diverso. La conduttrice, poi, concede al tronista la possibilità di ballare con Ilaria dando il via al momento incriminato che ha portato la redazione a mandarlo via dal programma avendo provato a sentire Ilaria lontano dal programma. Sul web, nel frattempo, il pubblico è furioso per dover aspettare ancora prima di vedere l’uscita di scena di Joele.

