Joėlle, chi il concorrente X Factor 2022/ Perché il pubblico è affascinato da lei

Chi è Joėlle, concorrente X Factor 2022: la ragazza canta col cuore

Il pubblico è molto affascinato da Joėlle perché canta con il cuore, ha una voce calda e chi l’ascolta lo percepisce anche in questa avventura a X Factor 2022. C’è chi ascoltando le sue performance si rilassa e chi invece non riesce a sostenere l’ascolto di due canzoni. Ha talento da coltivare con una voce particolare senza usare l’autotune. Qualche follower ha notato che Rkomi è affascinato dalla ragazza e quando la guarda i suoi occhi assumono la forma del cuoricino. La sua dolcezza riesce a trasparire tutta e quando canta rapisce il cuore. Qualcuno la dà come probabile vincitrice ma bisogna vedere come si comporta ai Live.

Joėlle alle Audition di X Factor 2022 con “Nothing breaks like a heart” di Miley Cyrus

Giorgia Turcato in arte Joėlle si è presentata sul palco di X Factor 2022 con la sua chitarra e già dalle prime note ha conquistato con la sua semplicità pubblico e giudici. Giorgia ha raccontato che la musica nella sua vita è stata fondamentale perché l’ha aiutata a superare un momento molto difficile. Alle Audizioni ha portato la cover “Nothing breaks like a heart” di Miley Cyrus. Alle fine dell’esibizione il pubblico l’ha abbracciata con un caldo applauso e una standing ovation. Fedez ascoltandola cantare ha capito quanto sia importante per lei la musica e come per sopravvivere sia riuscita a trasformare la passione per le note in necessità. Dello stesso parere è stato Rkomi, difatti Giorgia ha saputo esternare con il canto quello che ha dentro. La giuria l’ha premiata con quattro voti positivi.

Save your Tears ai Boot Camp

Ai Boot Camp di X Factor 2022 Giorgia ha presentato “Save your tears” di The Weekend. Anche in questo caso a fare breccia nel cuore del pubblico è stata la sua voce angelica. Questa ragazza ha la capacità di trasformare ogni brano che interpreta in una canzone d’amore. È stata l’ultima ad esibirsi e le sedie erano tutte occupate, ma è riuscita lo stesso a non perdere la concentrazione e dare il meglio di sé. Per Rkomi, Giorgia è in grado di cantare e di incantare, finora l’ha sentita solo con la sua chitarra e per scoprire ancora le sue capacità è stato costretto a darle una sedia e lo ha fatto eliminando Lina Lane.

People help the people ai Last Call a X Factor 2022

Giorgia ha cantato “People help the people”, la versione di Birdy, ai Last call di X Factor 2022. Ascoltando la richiesta di Rkomi ai Boot Camp, la ragazza si è presentata sul palco senza la sua chitarra. Il risultato non è stato inferiore alle altre performance, al contrario ha fatto venire i brividi. Il pubblico l’ha accolta con una standing ovation, anche al backstage gli altri giudici hanno riservato alla cantante belle parole. Rkomi sa che Giorgia con il canto riesce ad esprimente quello che c’è dentro di lei e non può essere sottovalutato. Difatti il giudice l’ha mandata direttamente ai Live.

Il video di Save your tears cantata da Joėlle













