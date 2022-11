Joėlle, X Factor 2022/ Fedez si ricrede sul suo conto, ma…

Joelle, l’inedito portato ad X Factor 2022 l’ha risollevata

Joėlle si è scrollata di dosso l’insicurezza e ha regalato una performance convincente e godibile, giovedì scorso, ad X Factor 2022. Questa sera, 24 novembre, è chiamata a confermarsi e a dare prova di ulteriori passi avanti in questo suo percorso iniziato con una cover di “Nothing Breaks Like a Heart” di Miley Cyrus e proseguito con un’altra cover ai bootcamp di X Factor 2022, “Save your tears” di The Weeknd. Rkomi ha creduto in lei, nonostante i tentennamenti degli altri colleghi, forse non convinti appieno del suo potenziale.

Con l’inedito “Sopravvissuti”, brano scritto da Riccardo Schiara, Ginevra Lubrano, Marcello Grilli, Francesco Fugazza – Produzione di: Katoo, Giuseppe Taccini, la cantante ha raccontato una toccante storia tra due persone che non necessariamente sono innamorate, ma che sono identificabile come due anime gemelle.

Joelle, passi avanti notevoli ad x Factor 2022, Fedez felice dei progressi

Un testo profondo ed un’esibizione all’altezza sul palco di X Factor 2022, che le hanno permesso di proseguire il suo percorso con convinzione e determinazione. Applausi scroscianti dal pubblico, ma anche i complimenti generali dei giudici, che hanno evidenziato decisi passi avanti. Su tutti, il primo a ricredersi è stato Fedez: “Ti ho sempre fatto notare che avresti dovuto lavorare sul modo di stare sul palco, sei migliorata, brava”, le ha detto il rapper.

“Ti ho vista a tuo agio, hai un bellissimo percorso, una energia pura”, il parere di Dargen. Ambra, invece, ha trasformato i suoi punti di deboli in punti di forza: “E’ bella con le sue insicurezze”, il suo commento. Ora Joėlle è chiamata quantomeno a confermarsi o a stupire ancora, se vuole puntare in alto ad X Factor 2022. Cresce l’attesa per l’esibizione di questa sera.

