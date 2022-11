Joelle, X Factor 2022/ Già da finale come i Santi Francesi?

Joelle, X Factor 2022:

Arrivati ai live di X Factor 2022 la giovane Joelle era chiamata a confermare le attese visto il suo percorso alle selezioni. Con una cover di uno dei brani più celebri di Avril Lavigne, Giorgia è riuscita nuovamente a fare colpo sui giudici, stupendo sia per capacità interpretative che per intensità vocale. Dargen D’amico è stato tra i più convinti; dal suo punto di vista Joelle stupisce per la semplicità con la quale riesce a raccontare a pieno ciò che canta. Della stessa idea anche Fedez, mentre Ambra Angiolini ha voluto sottolineare l’estrema precisione e qualità. Rkomi si è limitato nei complimenti, concentrandosi principalmente nello spronare la sua artista nel godersi l’esperienza a pieno soprattutto considerando l’età. Nonostante il brivido della fase eliminatoria, Giorgia ha ottenuto il pass per la seconda puntata dei live.

Lo stile della giovane ha certamente qualcosa di innovativo, sia dal punto di vista dell’interpretazione che dell’arrangiamento. La vocalità quasi internazionale la rende capace di padroneggiare anche brani piuttosto impegnativi e generi musicali disparati.

Ecco perché ci piace Joelle

Ogni edizione di X Factor 2022 colpisce per la caratura artistica dei giovani pronti a contendersi la vittoria finale tra cui troviamo quest’anno Joelle. Anche quest’anno ogni concorrente spicca per singole peculiarità; tra gli artisti più interessanti dell’edizione 2022 merita di essere citata proprio lei. Nonostante gli appena 21 anni fin dalle prime audizioni ha dimostrato una personalità incredibile, stupendo giuria e pubblico con la cover di Miley Cyrus, Nothing Breaks Like A Heart.

Altrettanto convincenti sono state le esibizioni offerte alle fasi successive, in particolare alle Last Call dove è riuscita a convincere Rkomi a sceglierla per il suo team. L’età potrebbe essere un limite di personalità me le possibilità che stupisca anche alla prossima esibizione e raggiunga agevolmente le prossime puntante sono molto alte. Gli spettatori per ora non hanno espresso una preferenza particolare per la ragazza; la rete ha comunque dimostrato una maggioranza di commenti positivi dopo la prima esibizione live, consapevoli di essere ancora all’inizio. Di sicuro ci troviamo di fronte a un talento cristallino che speriamo possa essere valorizzato da questa trasmissione.

