Joey e Rina, chi sono/ Ballando “Bellissima” di Annalisa hanno conquistato i social

Joey e Rina, chi sono i due coreografi siciliani

Joey e Rina, i due coreografi siciliani che hanno conquistato Tik Tok, saranno ospiti di Serena Bortone – in collegamento da San Gregorio di Catania – nella puntata di oggi, martedì 21 febbraio di Oggi è un altro giorno. Joey Di Stefano e Caterina Rina Di Liberto – in arte Joey & Rina – sono compagni nella vita e nel ballo. 41 lui e 37 lei, sono genitori di Ryan e Kate. Joey e Rina sono diventati virali sui social grazie alla loro coreografia del brano “Bellissima” di Annalisa: 13 milioni di visualizzazioni su Tik Tok in soli 4 giorni.

Tutto è partito da una “challenge“, ha spiegato Joey a Repubblica “Secondo me è stata l’artista a fare la differenza. Ne abbiamo coreografate di hit, ma Annalisa ha ripostato i nostri passi”. Il segreto della loro “social dance”? Semplificare i passi: “Prendiamo la hit, la coreografiamo e la portiamo a livelli tali che tutti possano accedere a quei passi”.

Joey e Rina: il successo su Tik Tok

I due insegnanti di danza siciliani di Ramacca si sono conosciuti da adolescenti: 14 anni lei, 17 anni lui: “Mi ha coinvolto e abbiamo iniziato a studiare insieme e crearci tutto ciò che abbiamo”, ha raccontato Rina a Repubblica. “Da sempre mi occupo di ballosono un professionista con alle spalle anni di gavetta e attestati tecnici. Ho lavorato in varie parti d’Italia ma ho scelto di ritornare in Sicilia. Rina è stata una mia allieva, ci siamo conosciuti e innamorati, abbiamo avuto due bellissimi figli e facciamo coppia fissa sia nel ballo che nella vita”, ha detto Joey a La Sicilia. Fra Youtube, Instagram e Tik Tok, il duo ha superato 90 milioni di visualizzazioni, diventando virale e posizionandosi fra i più rilevanti trend topic del momento.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Joey Di Stefano (@joeyerina)













