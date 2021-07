Joey Jordison, morto il batterista degli Slipknot/ Aveva 46 anni, era malato da tempo

E’ morto a soli 46 anni Joey Jordison, ex batterista degli Slipknot nonché uno dei membri fondatori della stessa band metal. Era malato da tempo, e proprio per questo otto anni fa, nel 2013, era stato costretto a lasciare la band; inizialmente non aveva svelato il motivo dell’abbandono, poi nel 2016 aveva svelato di avere la mielite trasversa, una patologia che lo stava aggredendo. Joey Jordison era stato infatti colpito poco prima dell’addio agli Slipknot da questa malattia neurologica che gli aveva di fatto impedito di continuare a suonare, e nel contempo, ne aveva compromesso l’utilizzo delle gambe.

A dare la notizia del decesso è stata la famiglia del musicista originario dello stato dello Iowa, attraverso una nota ufficiale in cui si legge: “La morte di Joey ci ha lasciato con un grande vuoto nei nostri cuori e un sentimento di tristezza indescrivibile. Tristezza che ha colpito tutti quelli che conoscevano Joey, che capivano la sua arguzia, la sua personalità gentile, il suo cuore enorme e il suo amore per la famiglia e per la musica”, senza comunque meglio specificare le cause di morte, anche se nella nota viene sottolineato come Joey Jordison se ne sia andato tranquillamente nel sonno lo scorso 26 luglio (notizia però emersa solo in queste ore).

JOEY JORDISON È MORTO: 18 ANNI E 4 ALBUM CON GLI SLIPKNOT

Il musicista, che degli Slipknot era il batterista, ha suonato con la storica band dalle maschere horror fin dagli inizi, leggasi dal 1995, proseguendo poi per 18 lunghi anni a fianco di Corey Taylor e il resto della band. Quando nel 2013 aveva abbandonato il gruppo era stato sostituito da Jay Weinberg.

Con gli Slipknot ha realizzato quattro album in studio, con l’aggiunta di altri due con i Murderdolls più tutta una serie di collaborazioni. Moltissimi i fan della storica band che hanno espresso il loro cordoglio attraverso i social praticamente in ogni angolo del mondo.

