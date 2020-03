JOGGING È PROIBITO O AMMESSO?/ Scontro Viminale-Regioni: “Ok passeggiate? follia!”

E’ scontro tra il Viminale e le Regioni sul nuovo decreto che fornirebbe un’apertura riguardo la possibilità di passeggiare individualmente prima che termini la quarantena anti-coronavirus. Una situazione complessa con molti italiani che ancora si chiedono se sia possibile o meno fare jogging, attività che pure era stata sconsigliata dagli esperti. Nei pressi della propria abitazione l’attività sportiva individuale è ancora possibile, ma in un documento il Viminale ha aperto anche alle passeggiate genitore-figlio, specificando come: “Attività motoria generalmente consentita non vada intesa soltanto come equivalente all’attività sportiva (jogging), tenuto anche conto che l’attuale disposizione di cui all’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo scorso tiene distinte le due ipotesi, potendosi far ricomprendere nella prima il camminare in prossimità della propria abitazione“. Dunque il capo di Gabinetto Matteo Piantadosi ha specificato come la nuova circolare del Viminale debba chiarire alle forze di Polizia, impegnate a fare controlli sul territorio, che: “Un solo genitore può camminare con i figli minori purché in prossimità della propria abitazione.”

DE LUCA E GALLERA: “GRAVISSIMO”

Una precisazione che ha scatenato però l’ira dei presidenti delle Regioni e dei loro rappresentanti. L’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Gallera, ha definito la circolare senza mezzi termini “una follia“, spiegando: “Non e’ questo il momento di abbassare la guardia. La circolare diffusa dal ministero dell’Interno rischia di creare un effetto psicologico devastante vanificando gli sforzi e i sacrifici compiuti finora. La luce in fondo al tunnel rischia di allontanarsi o di spegnersi del tutto nel momento in cui vengono trasmessi messaggi ambigui: l’indicazione utile per tutti deve essere quella di rimanere a casa, ancora per qualche settimana. Solo così riusciremo a sconfiggere questo nemico subdolo e invisibile“. Il presidente della Regione Campania, De Luca, parla di atto “gravissimo“: “Considero gravissimo il messaggio proveniente dal ministero dell’interno, relativo alla possibilità di fare jogging e di passeggiare sotto casa. Si trasmette irresponsabilmente l’idea che l’epidemia è ormai alle nostre spalle.” Secondo De Luca l’atteggiamento del Viminale è rivelatore del fatto che non si tiene presente come al centro-sud l’ondata più grave dei contagi da covid-19 possa potenzialmente ancora arrivare.



© RIPRODUZIONE RISERVATA