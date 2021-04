Johanna Hauksdottir, ex Fabio Volo/ Ritorno di fiamma tra i due?

Johanna Hauksdottir è l’ex compagna di Fabio Volo: dopo un periodo di crisi è tornato il sereno tra l’attore e la modella? Non è dato saperlo, anche se da diverso tempo i due non postano più alcuna foto sui social. La notizia della crisi risale a qualche mese fa quando il settimanale di gossip “Chi” ha rivelato la decisione della ex modella di lasciare l’Italia per trasferirsi alle Isole Baleari in Spagna.

Una decisione che in tanti hanno immediatamente collegato alla fine della storia d’amore tra Johanna e Fabio Volo; una storia importante da cui sono nati anche due splendidi bambini. La coppia sarebbe entrata in crisi durante il lockdown anche se nessuno dei due ha mai ufficializzato la cosa. In realtà poche settimane fa sui social Fabio e Johanna hanno pubblicato una bellissima foto insieme in compagnia dei propri figli e in tanti hanno pensato che tra i due possa essere tornato il sereno. Sarà davvero così?

Johanna Hauksdottir e Fabio Volo: matrimonio finito?

Johanna Hauksdottir e Fabio Volo, mamma e papà, infatti, si sono ritrovati a condividere un pranzo in compagnia dei figli Sebastian e Gabriel con il conduttore radio-televisivo che sui social ha postato una foto scrivendo: “manca poco….”. Possibile che la coppia stia pianificando un nuovo viaggio insieme? Possibile che dopo un momento di crisi, sia arrivato il momento di un ritorno di fiamma per la coppia? Ricordiamo che Fabio Volo e Johanna si sono incontrati per caso nel 2011 a New York. L’attore e regista si trovava nella grande mela per le riprese del film “Il giorno in più”. Tra i due è stato un vero e proprio colpo di fulmine.

Johanna, di origini islandese, non sapeva neppure chi fosse Fabio Volo, ma decise di lasciare tutto per trasferirsi in Italia. Una volta arrivati in Italia, la coppia ha cominciato da subito a convivere fino al grande passo del matrimonio. Nel 2013 la nascita del primo figlio seguito due anni dopo dal secondo. Un amore che ha fatto cambiare stile di vita a Fabio Volo considerato da molti uno scapolo d’oro!



