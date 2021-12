Johanna Hauksdottir, ex moglie e figli Sebastian e Gabriel Fabio Volo/ Dalla crisi alla fine dell’amore

Johanna Hauksdottir è la ex moglie di Fabio Volo. Un grande amore quello nato tra l’insegnante di pilates e il conduttore radiofonico e autore di diversi libri di successo suggellato anche dalla nascita di due splendidi figli Sebastian e Gabriel che lei adora chiamare “vichinghi”. Purtroppo dopo nove anni d’amore è finito l’idillio tra i due anche se mancano conferme ufficiali, ma già da quest’estate si parlava di una presunta crisi tra i due mai smentita dai diretti interessati. Una crisi che, stando alle ultime indiscrezioni, è diventata irrisolvibile visto che Johanna ha perfino lasciato il tetto coniugale come confermano una serie di Instagram Stories pubblicate dalla ex compagna di Fabio Volo che si è immortalata sommersa da scatoloni.

Ancor prima di queste foto, la ex compagna di Fabio Volo aveva pubblicato un’altra foto in cui mostrava un mazzo di chiavi e la porta d’ingresso di un appartamento con tanto di didascalia “organizzare una nuova casa è un grande lavoro, molte decisioni devono essere prese”.

Chi è Johanna Hauksdottir, ex moglie di Fabio Volo: la crisi e la fine di un amore

Johanna Hauksdottir e Fabio Volo si sono amati per nove lunghi anni. Una storia d’amore importante con la coppia che ha avuto anche due bambini. Per amore, Johanna ha lasciato anche New York dove viveva prima di conoscere Fabio Volo e dove lavorava come insegnante di pilates. I due si conoscono per puro caso in un bar di Manhattan, anche se tra i due non è un vero e proprio colpo di fulmine. Tra i due però scatta qualcosa visto che iniziano a frequentarsi con lo scrittore che per conquistarla si è perfino iscritto a delle lezioni di pilates in una classrom completamente al femminile.

La frequentazione tra i due prosegue alla grande e scatta l’amore con Johanna e Fabio che prendono casa insieme a Milano. Poco dopo arrivano anche due figli, ma nel 2019 una brutta crisi. Sui social spuntano una serie di post che lasciano presagire la cosa: ” se un’altra ragazza ruba il tuo uomo la migliore vendetta è lasciarglielo. I veri uomini non possono essere rubati” e “vivere nuove avventure, connettermi con brave persone, imparare cose positive, e crescere forte”. Dal canto suo, Fabio Volo lo scorso giugno in merito alla sua vita privata aveva dichiarato: “quando si supera una crisi, tu dici: ok, questa volta è andata, basta. Poi passa qualche mese, se sei fortunato un anno, e c’è un’altra crisi, un altro problema. È quella roba dei cancelli, non finiscono mai”.

