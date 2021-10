Johanna Maggy, ex moglie Fabio Volo/ La rinascita dopo la separazione: “casa nuova”

Johanna Maggy è l’ex moglie del celebre scrittore Fabio Volo. I due sono stati insieme per quasi dieci anni, poi un po’ all’improvviso hanno sconvolto i fan con la notizia della loro separazione. Dopo una lunga storia d’amore, la giovane insegnante di Yoga di origine islandese e il noto autore hanno imboccato strade diverse. Evidentemente insieme non erano più felici e hanno deciso di prendersi ognuno i propri spazi.

Fabio Volo/ “Fratelli d'Italia? Fascisti non sono frangia, i moderati sono minoranza”

Per molto tempo sono stati al centro della cronaca rosa, con un matrimonio incredibile alle spalle e la costruzione di una bellissima famiglia. Adesso, però, entrambi hanno voltato pagina. La loro storia d’amore è giunta al capolinea e sia Fabio Volo che Joahanna Maggy sembrano aver ritrovato la meritata serenità.

Fabio Volo/ È finita con la moglie Johanna? "Alti e bassi. Cose belle e mancanze"

Johanna Maggy, i primi indizi della rottura con Fabio Volo

Era stata proprio la dolce metà di Fabio Volo a diffondere i primi indizi di una rottura. La giovane islandese, infatti, aveva postato sui propri social dei scatoloni molto sospetti con una didascalia eloquente: “casa nuova”. Stava infatti per lasciare l’abitazione dove viveva insieme a Fabio Volo. La donna si era trasferita a New York per insegnare pilates e proprio nella grande mela scattò la scintilla con il celebre scrittore.

Dopo un po’ di tempo il trasferimento in Italia a Milano e la costruzione della loro famiglia. Quindi l’arrivo dei due figli, ma anche della crisi sentimentale che li ha portati verso la fine del loro matrimonio. La scorsa estate hanno trascorso l vacanze separarti e i figli sono partiti insieme alla madre, in Islanda.

FABIO VOLO/ "Sono un padre premuroso, ma se posso evito volentieri la Dad"

© RIPRODUZIONE RISERVATA