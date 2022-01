Johanna Spyri, autrice romanzo Heidi/ La storia dell’orfana che ha emozionato tutti

Chi è Johanna Spyri l’autrice di Heidi?

Johanna Spyri è stata l’autrice di Heidi, uno dei romanzi più venduti ed amati di sempre che racconta la storia dell’orfana cresciuta con il nonno sulle Alpi svizzere. Johanna Louise Heusser, questo il suo nome completo, è nata nel 1827 a Hirzel, in Svizzera da papà medico e mamma poetessa. Johanna nel 1852 si sposa con l’avvocato e giornalista Johann Bernhard Spyri, che era amico stretto del compositore tedesco Richard Wagner. All’età di 44 anni pubblica il suo primo racconta, mentre nove anni dopo dà alle stampe il primo libro di avventure dedicato all’amatissimo personaggio di Heidi. La scrittrice era molto attenta alle condizioni di di vita dei bambini nella sua epoca, ma anche temi importanti come povertà e l’analfabetismo. Un’attenzione e in alcuni casi dedizione di cui si è occupata anche nei suoi libri visto che diversi sottotitoli delle sue opere riportano “Una storia per bambini ed anche per coloro che amano i bambini”.

Come scrittrice, Johanna ha pubblicato più di 30 libri, ma grazie al personaggio di Heidi raggiunta la grande popolarità conquistando il mondo intero. Il personaggio di Heidi, infatti, emoziona milioni di persone nel mondo grazie anche alle diverse trasposizioni cinematografiche e ai cartoni animati di Isao Takahata e Hayao Miyazaki.

Johanna Spyri: da Heidi al successo mondiale

La popolarità di Johanna Spyri è indubbiamente legata al personaggio di Heidi che ancora oggi è amatissimo da grandi e piccini. Come dimenticare, infatti, le diverse trasposizioni cinematografiche: dai film ai cartoni animati che hanno emozioni diverse generazioni. Proprio il cartone animato, trasmesso in Italia dal 1987 dalla Rai, è stato un successo senza precedenti; basti pensare che solo la sigla del cartoon curata da Elisabetta Viviani ha venduto più di 1.000.000 di copie.

Ma cosa ha spinto milioni di persone ad affezionarsi al personaggio di Heidi? La storia dell’orfana, che cresce con il nonno sulle Alpi svizzere e la figlia paralizzata di una ricca famiglia di mercanti di Francoforte, è sicuramente il cuore pulsante del romanzo che ha conquistato grandi e piccini visto che si parla di sentimenti importanti come la pietà, l’amore, l’amicizia e la comprensione.

