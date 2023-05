Johannes Brahms, chi è compositore e pianista/ Dalla canzone popolare… alla Bibbia

Un doodle in musica grazie a Johannes Brahms. Il popolare motore di ricerca Google ha deciso di celebrare, infatti, il 190° compleanno del compositore e pianista tedesco, ritenuto uno degli artisti più importanti della sua epoca. Nacque nel 1833 ad Amburgo e coltivò sin da piccolo la passione per la musica, anche perché il padre era un suonatore di corno e contrabbasso. Così iniziò a studiare musica all’età di sette anni col padre. Solo pochi anni dopo compose il suo primo pezzo. Le sale da ballo e le locande di Amburgo divennero praticamente la seconda casa di Johannes Brahms, che così riuscì a contribuire economicamente al sostentamento della sua famiglia.

La svolta arrivò quando aveva 20 anni. Un amico lo presentò al celebre compositore Robert Schumann, che apprezzò le opere di Johannes Brahms, al punto tale da parlarne nel periodico Neue Zeitschrift für Musik. Poco dopo una casa editrice musicale tedesca cominciò a far circolare i lavori del giovane artista, che grazie a questi riconoscimenti cominciò a insegnare pianoforte e diventò direttore di un coro femminile ad Amburgo nel 1860.

IL SUCCESSO INTERNAZIONALE DI JOHANNES BRAHMS

Era solo l’inizio per Johannes Brahms, che divenne poi direttore a Vienna della Singakademie. Non metteva da parte la musica neppure nel tempo libero. Infatti, creò composizioni popolari come il Concerto per pianoforte e orchestra n.1 in re minore e il Sestetto per archi in si bemolle maggiore. Grazie al successo raggiunto riuscì ad ottenere il posto di direttore d’orchestra presso la Gesellschaft der Musikfreunde (Società degli Amici della Musica). Nel frattempo, diresse l’Orchestra Filarmonica di Vienna per tre stagioni.

Ma l’opera più famosa di Johannes Brahms resta Ein deutsches Requiem (Un Requiem tedesco), con cui debuttò a Brema nel 1868. Molti la ritengono uno dei brani musicali più importanti del XIX secolo. Ma il compositore ottenne ampi consensi anche con la Sinfonia n.1 in do minore, una delle sue prime composizioni orchestrali. Il successo si diffuse rapidamente in tutto il mondo, consentendogli di creare composizioni sempre più ambiziose, come le note Danze Ungheresi (Danzas Húngaras). Alla composizione si è dedicato praticamente per tutta la vita, anche dopo che si ritirò dalla carica di direttore, nel 1875.

L’ESTETICA DI JOHANNES BRAHMS E LA RELIGIONE

Nel corso della sua carriera, Johannes Brahms rese omaggio alle composizioni tradizionaliste con tecniche però innovative, facendo così evolvere il movimento definito “romantico”. Non a caso il suo lavoro ha continuato a influenzare i musicisti e compositori, anche moderni. Il compositore morì a Vienna di tumore maligno, come suo padre. Era il 3 aprile 1897. Fu sepolto nel cimitero di Vienna, all’interno del “Quartiere dei musicisti”. Se è considerato uno dei grandi musicisti dell’Ottocento, è per la sua “miscela” di forme classiche rigorose, intrise di uno spirito romantico. Il tutto rende la sua estetica “colorata”, caratterizzata da una inventiva melodica e da sovrapposizioni ritmiche.

Di fede luterana, sin da bambino Johannes Brahms leggeva la Bibbia, da cui trasse i testi per le composizioni corali sacre. La lettura della Bibbia era assidua, infatti fu uno dei testi più importanti per il compositore fino alla morte. Non a caso l’amico e collega Walter Niemann dichiarò: “Il fatto che Brahms abbia iniziato la sua attività creativa con la canzone popolare tedesca e abbia chiuso con la Bibbia rivela il vero credo religioso di questo grande uomo del popolo“.











