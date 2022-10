John Carew rischia 2 anni di carcere/ Ex Roma accusato di frode

Guai con la giustizia per John Carew. L’ex attaccante di Roma, Valencia e West Ham rischia due anni di carcere e una multa di 45 mila sterline dopo essersi dichiarato colpevole di frode. Questa è la richiesta dell’accusa nel suo caso presso il tribunale distrettuale di Oslo.

Secondo l’accusa, il 43enne ha avuto molte opportunità di correggere quanto affermato dinanzi alle autorità, ma ha scelto consapevolmente di non farlo. “John Carew ha avuto molte, molte opportunità per correggere le informazioni fornite alle autorità fiscali”, la conferma dell’avvocato Ragna Flaekoy Skjakodegard. Secondo quanto reso noto dalla difesa dell’ex calciatore, le azioni di Carew sono state il risultato di consigli sbagliati da parte dell’amico, avvocato ed ex agente Per A. Flod.

JOHN CAREW RISCHIA 2 ANNI DI CARCERE

Tre volte giocatore norvegese dell’anno, John Carew ha puntato il dito contro i consigli di Flod, rei di averlo indotto a non rivelare entrate e beni al di fuori del suo Paese d’origine, la Norvegia appunto. “Mi fidavo ciecamente di lui”, ha dichiarato l’ex attaccante nell’ultima apparizione in tribunale: “Ero convinto che avesse ragione. Mi controllava come un burattino. Capisco che è gravemente negligente da parte mia fidarmi così tanto di lui, ma è per questo motivo che l’ho fatto”. Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime settimane, ma John Carew ora rischia la prigione. Una brutta tegola per un calciatore che ha giocato per oltre 15 anni a livello professionistico, vestendo le maglie di diversi club di spicco, a partire dalla “nostra” Roma.

