John eliminato Amici 21/ Non più prigioniero: “Mi ha aperto la mente… “

Amici 21, John Erik è il primo eliminato al terzo serale

Il terzo serale di Amici 21, andato in onda il 2 aprile 2022 su Canale 5, segna l’uscita di scena dal talent di John Erik Dela Cruz, come primo eliminato. L’ormai ex ballerino pupillo di Veronica Peparini rilascia alcune dichiarazioni a caldo, in reazione all’eliminazione stabilita dai 3 giudici adibiti alle votazioni del serale dello show, Stefano De Martino, Emanuele Filiberto di Savoia e Sabrina Ferilli. E l’occasione è un’intervista concessa a Wittytv, in confidenza con la produzione Mediaset.

JOHN ERIK AMICI 21/ Il ballerino eliminato nella sfida con Crytical "Grazie a tutti"

“Questo percorso ad Amici è stato bello -esordisce John, per poi proseguire in un bilancio consuntivo positivo della sua esperienza al talent che lo dichiara ormai libero dalla sua “prigionia”-, unico, mi ha aperto la mente, mi sono goduto ogni secondo. Tante emozioni per un ballerino… il che ti aiuta a controllare ciò che senti dentro, per poi portarlo agli occhi degli altri. Ballare è un rifugio, avere un attimo di serenità”. E ancora: “Il mio consiglio è di non prendere questa uscita in negativo. Rubare sempre con gli occhi e le orecchie, dagli altri. Come tutti avrei voluto arrivare fino alla fine. Cercherò di non buttarmi mai giù, ricordando tutti i momenti vissuti ad Amici, belli e brutti.”

Eliminati terzo serale Amici 21 e ballottaggio/ Fuori John Erik e testa a testa Nunzio-Leo, è polemica!

John Erik, è polemica sull’eliminazione ad Amici

Nel frattempo, è in corso una polemica online sull’eliminazione di John Erik Dela Cruz ad Amici 21, rispetto alle votazioni dei 3 giudici del serale, Emanuele Filiberto di Savoia, Sabrina Ferilli e Emanuele Filiberto di Savoia. Nel dettaglio i contestatori tacciano la giuria di aver impoverito il circuito danza, eliminando due ballerini validi al terzo serale, ovvero John e Leonardo Lini, dopo l’eliminazione di Christian Stefanelli avvenuta al secondo serale ( con Stash Fiordispino al posto di Sabrinba Ferilli in giuria). John è il terzo ballerino consecutivo a subire l’eliminazione ad Amici 21.

