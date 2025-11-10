John Elkann contro i piloti Ferrari di Formula 1: “Leclerc e Hamilton pensino a guidare e parlino meno”, duro attacco del presidente (10 novembre 2025)

JOHN ELKANN ATTACCA I PILOTI DELLA FERRARI: “PENSINO A GUIDARE E A PARLARE MENO”

John Elkann attacca i piloti della Ferrari, sono infatti dure le parole del presidente del Cavallino Rampante dopo la delusione del doppio ritiro nel Gran Premio di ieri a Interlagos: “Se guardiamo il campionato di Formula 1 possiamo dire che da una parte abbiamo i nostri meccanici che stanno di fatto vincendo il campionato con le prestazioni che hanno fatto con le pole position e sul pit stop, se guardiamo i nostri ingegneri non c’è dubbio che la macchina è migliorata. Il resto non è stato all’altezza, una grande delusione”.

Il messaggio è chiaro: se John Elkann promuove meccanici e ingegneri, nel mirino del presidente della Ferrari restano i due piloti Charles Leclerc e Lewis Hamilton: “Si concentrino a guidare e a parlare meno. Abbiamo ancora qualche gara e non è impossibile arrivare al secondo posto”, che è l’obiettivo ancora possibile nel Mondiale Costruttori.

Parole di elogio sono invece quelle rivolte al massimo dirigente del team in Formula 1: “Oggi abbiamo in Vasseur un team principal che è dedicato a fare in modo che la Ferrari possa performare al massimo”. La cocente delusione in Brasile in Formula 1 è curiosamente arrivata nello stesso weekend del trionfo nel Campionato del mondo endurance.

Infatti il titolo WEC è andato all’equipaggio Ferrari composto da Antonio Giovinazzi, James Calado e Alessandro Pier Guidi, quindi John Elkann ha aggiunto: “L’invito più importante arriva dal Bahrain, che quando la Ferrari è una squadra noi vinciamo. Abbiamo vinto il campionato di endurance, è stata una emozione straordinaria vincere sia come costruttori che come piloti. È una bellissima dimostrazione del fatto che quando la Ferrari è unita, quando tutti sono insieme, si possono ottenere delle grandissime cose”.

JOHN ELKANN CONTRO LECLERC E HAMILTON: IL PRESIDENTE FERRARI HA RAGIONE?

Fin qui dunque le parole di John Elkann, adesso però ci permettiamo una riflessione per capire se il presidente della Ferrari abbia ragione. Il primo tasto dolente è quando Elkann afferma che “la macchina è migliorata”: nel 2024 la Ferrari si giocò fino all’ultimo Gran Premio il Mondiale Costruttori con la McLaren, arrivando a soli 14 punti dai vincitori, quest’anno il ritardo dalla stessa McLaren è di 394 punti ed è francamente impossibile pensare che la responsabilità per una simile voragine sia da attribuire ai piloti – o almeno solamente a loro, come farebbe pensare la frase su una macchina “migliorata”.

Sicuramente John Elkann è deluso dal rendimento di Lewis Hamilton, dal quale era lecito attendersi qualcosa (o anche molto) di più, però lo stesso potrebbe valere a parti inverse, perché anche l’inglese avrebbe pienamente il diritto di sentirsi deluso dalla Ferrari. Quanto a Charles Leclerc, poi, sembra veramente ingeneroso da parte di Elkann attaccare colui che da anni dà tutto il possibile per la Ferrari – a meno che il presidente non abbia voluto usare il plurale per rendere più delicato un attacco rivolto verosimilmente più a Hamilton che al monegasco.

Infine, se per il trionfo nel WEC Elkann ha dato il merito a una squadra “unita”, oltre a ribadire che l’armonia nel team è certamente preziosa ma non basta se non hai un mezzo all’altezza, dobbiamo soprattutto sottolineare che è difficile pensare che si possa creare un clima positivo nella Scuderia di Formula 1 se il presidente attacca così duramente i propri piloti. Insomma, dopo queste parole per la Ferrari potrebbe piovere sul bagnato…