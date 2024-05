John Elkann e Andrea Agnelli, tensione su esonero di Allegri/ La frecciata: “Ha rappresentato la Juventus”

I rapporti tra John Elkann e Andrea Agnelli non sono mai stati idilliaci, ma adesso la tensione sembrerebbe essersi alzata in virtù dell’esonero di Massimiliano Allegri dal ruolo di allenatore della Juventus. Anche in merito a questa decisione infatti i due cugini non potevano che essere in disaccordo. Il tecnico infatti era l’ultimo tassello della vecchia gestione, che gli aveva fatto sottoscrivere un contratto fino al 2025 per 7 milioni di euro netti a stagione.

È per questo motivo che è nato un botta e risposta a mezzo social sul tema, tra comunicati e tweet. John Elkann, attuale numero uno del club bianconero, nel liquidare Massimiliano Allegri, con una nota ufficiale, ha fatto riferimento a “comportamenti non compatibili con i valori della Juventus”. Dell’idea opposta Andrea Agnelli, che su X ha tessuto le lodi dell’allenatore: “Grazie Max, grazie a te che hai rappresentato essere Juventus con ogni tua cellula. Fino alla fine”, ha scritto. Una frecciata palese dunque al cugino e alla nuova dirigenza.

John Elkann e Andrea Agnelli, tensioni di lunga data: non solo per Massimiliano Allegri

Se le discussioni relative all’esonero di Massimiliano Allegri da parte della Juventus sono ancora aperte e ad esprimersi in modo contrario sono stati anche alcuni giocatori bianconeri, c’è da dire invece che le questioni tra John Elkann e Andrea Agnelli sono tutt’altro che nuove. Il cambio di allenatore è soltanto l’ultimo dei tasselli di un rapporto tra cugini complesso. L’apice delle tensioni è stato raggiunto nei mesi scorsi in virtù dei problemi giudiziari del club bianconero e in concomitanza col progetto della Superlega, che ha finito per essere un flop internazionale.

Gli errori commessi da Andrea Agnelli durante la presidenza infatti non sono mai stati perdonati da John Elkann. È per questo motivo che il primo è stato via via sempre più allontanato dal board di Exor, mentre l’altro creava una società sempre più a sua immagine e somiglianza. Il tutto fino a oggi, quando la Juventus si ritrova in un momento di rivoluzione.











