John Erik, chi è il concorrente di Amici 21/ Il dramma: “Mi sentivo prigioniero”

Chi è John Erik, il concorrente del serale Amici 21

Tra i protagonisti di Amici 21, troviamo John Erik. Il ballerino 25enne nasce a Roma e ha origini filippine. Il suo nome all’anagrafe è John Erik Dela Cruz. Tra i tatuaggi visibili sulla sua pelle emerge quello di un teschio, che rappresenta il dramma vissuto per via della separazione dei suoi genitori, che ha influito molto nella sua crescita e il suo percorso artistico. John muove i primi passi nel mondo della danza da autodidatta, esibendosi spesso in strada, peraltro in condizioni anche difficili., ispirato ai passi di break-dance che lo colpiscono per la prima volta alla visione di un video tutorial su YouTube, all’età di 17-18 anni. Il ballerino di Amici 21 vanta anche un’esperienza da coreografo nel ballo: nel suo curriculum infatti figura l’esperienza di lavoro che lo vede prendere parte, nel 2022, al videoclip di “Apri tutte le porte” di Gianni Morandi, brano sanremese classificatosi al terzo posto a Sanremo 2022, condotto da Amadeus e vinto dal duo Mahmood e Blanco con Brividi.

Il percorso di John Erik ad Amici 2022: la svolta con Veronica Peparini

Il percorso di John Erik nella scuola di Amici 21 parte con l’assegnazione di un banco nella sezione danza, voluta da Veronica Peparini. Ben presto, sotto l’ala protettrice dell’esperta di danza, John riesce a farsi valere nella scuola, per le sue innate doti artistiche, tra cui lo staging e l’improvvisazione nei passi di danza. John segna il suo ingresso ad Amici 2022 riuscendo a battere Cosmary Fasanelli, in occasione di una sfida immediata voluta dalla Peparini ai danni della ballerina di Alessandra Celentano e il suo trionfo viene stabilito dal giudice esterno, Garrison Rochelle.

In una confidenza fatta alla Peparini, tra una prova di danza e l’altra al talent-show di Maria De Filippi, John dà libero sfogo alla sua frustrazione dovuta al divorzio dei genitori e la dipendenza dal padre, che nel corso degli anni ha segnato in negativo la sua vita, facendolo sentire “prigioniero”: “Qui dentro mi sto aiutando tantissimo, perché per la prima volta mi ritrovo a fare quello che voglio io, a dire ciò che penso io e non altre persone». Poi, aggiunge, riferendosi al padre: «Giusto l’anno scorso sono riuscito a fare Capodanno lontano dalla mia famiglia, perché se prima gli chiedevo di passarlo con i miei amici lui diceva sempre di no. Mi sentivo prigioniero».

Al serale Amici 21, John Erik concorre come membro del team capeggiato da Veronica Peparini e Anna Pettinelli. Su Instagram è attivo come @_delacruz96 e vanta un seguito social stimato oltre 23mila followers.











© RIPRODUZIONE RISERVATA