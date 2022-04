JOHN ERIK: “HO SOFFERTO PER I MIEI GENITORI”/ “Amici? Bellissimo, l’eliminazione…”

John Erik, eliminato da Amici, ha preso la parola a “Verissimo” dopo la sua estromissione dal talent show: “Uscire da una parte ès tato bello, dall’altra strano. Si è trattato di un ritorno sereno però, in quanto sapevo che stavo ritornando dalla mia fidanzata. I miei genitori sono separati: la cosa che mi ha distrutto di più è stato il fatto che loro stessi mi avessero abituato a vivere in questa famiglia perfetta, nascondendo i problemi, per poi svegliarmi improvvisamente da questo sogno. Non avevo spiegazioni, non avevo risposte. Mi si teneva tutto nascosto, questo mi ha fatto male. Avevo perso i rapporti con mamma e papà, sentivo di essere un tramite tra di loro per aiutarli a comunicare. Non cambierei assolutamente nulla di quello che mi è successo, altrimenti non sarei così”.

Oggi John Erik ha riacquistato quel rapporto che aveva perso con i suoi genitori: “La danza era praticamente il mio sfogo. Ho iniziato verso i 17-18 anni a ballare per strada, conoscendo nel percorso tante altre persone come me. Prima di entrare ad Amici, esperienza bellissima, ho avuto la possibilità di studiare per tre anni in una scuola a Roma, dove vinsi una borsa di studio. Non ero però costante nello studio”. (aggiornamento di Alessandro Nidi)

Verissimo, John Erik si racconta a Silvia Toffanin dopo Amici 21

E’ uno dei due eliminati al terzo serale di Amici 21, John Erik, e nella puntata di Verissimo, datata oggi 9 aprile 2022, il ballerino di hip-hop torna a raccontarsi al grande pubblico di Canale 5. John Erik è un ballerino hip hop, nato a Roma. Si avvicina al ballo da autodidatta intorno ai 17 anni, guardando video-tutorial di hip-hop su You Tube e imparando così i passi di danza.

In un sentito intervento rilasciato ai microfoni di Witty tv, a margine del suo percorso di studio intrapreso ad Amici 21, l’ospite a Verissimo, John Erik Dela Cruz rilascia dichiarazioni più che positive. “Questo percorso ad Amici è stato bello -esordisce John, per poi proseguire il bilancio consuntivo positivo della sua esperienza al talent che lo dichiara ormai libero dalla sua “prigionia”-, unico, mi ha aperto la mente, mi sono goduto ogni secondo. Tante emozioni per un ballerino… il che ti aiuta a controllare ciò che senti dentro, per poi portarlo agli occhi degli altri”.

John Erik e il valore della danza, dopo Amici 21

Nel suo primo intervento mediatico post-Amici 21, rilasciato ai microfoni di Witty tv, poi, John Erik Dela Cruz dichiara: “Ballare è un rifugio, avere un attimo di serenità”. E ancora: “Il mio consiglio è di non prendere questa uscita in negativo. Rubare sempre con gli occhi e le orecchie, dagli altri. Come tutti avrei voluto arrivare fino alla fine. Cercherò di non buttarmi mai giù, ricordando tutti i momenti vissuti ad Amici, belli e brutti.”











