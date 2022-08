John Fitzgerald Kennedy e Marilyn Monroe/ Il primo incontro grazie a Frank Sinatra?

Marilyn Monroe e John Fitzgerald Kennedy, le teorie discordanti sul primo incontro

Grazie ad alcune confessioni di Marilyn Monroe, il giornalista Jean Marcilly, a suo tempo, ha ricostruito l’inizio del rapporto tra l’attrice il futuro presidente John Fitzgerald Kennedy. In quel momento la diva stava vivendo un periodo molto complicato, aveva abortito da poco, mentre lui era costantemente sotto pressione per il pericolo di attentati. La donna chiese, con l’aiuto di Frank Sinatra, di incontrare il senatore che volle tranquillizzarla sulla situazione generale.

Altre fonti, tuttavia, sostengono che i due si conobbero la prima volta in un’altra circostanza, probabilmente un incontro in sede informale. Ciò che pare certo è che i due, da un certo momento poi, poterono incontrarsi ripetutamente. Al punto che Kennedy non si preoccupò più di farsi vedere in compagnia con Monroe e più volte furono pizzicati insieme all’Holiday House Hotel di Malibù e poi a Santa Monica nella casa di Lawford.

Marilyn Monroe, un giorno John Fitzgerald Kennedy prese le distanze dall’attrice

Nel luglio del 1960 il presidente e Marilyn Monroe vengono avvistati diverse volte in compagnia. Lo scrittore David Heymann spiegò nella sua biografia di Jackie degli intrecci tra Marilyn e Kennedy al Carlyle di New York e del suo volo sull’Air Force One dove si disse che si trattava della segretaria di Peter Lawford. Un anno dopo, nel 1961, John Fitzgerald Kennedy secondo la testimonianza di Philip Watson viene nuovamente pizzicato in compagnia di Marilyn al Beverly Hilton Hotel.

Soltanto in seguito, Kennedy decise di prendere le distanze dall’attrice, anche pubblicamente. Il gesto più eclatante quando Marilyn Monroe gli regalò un meraviglioso rolex d’oro con incisa la frase «with love as always Marilyn», ovvero sia «con amore come sempre». Il dono dell’attrice fu regalato ad un collaboratore di Kennedy, per poi essere venduto nel 2004 per una cifra vicina ai 4,7 milioni di dollari.

