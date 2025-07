Papa Leone XIV ha attribuito a John Henry Newman il titolo di Dottore della Chiesa: chi era il teologo inglese, diventato Santo nel 2019

È stata annunciata nella giornata di oggi – giovedì 31 luglio 2025 – dalla Sala stampa del Vaticano l’attribuzione a San John Henry Newman del prestigioso titolo di Dottore della Chiesa che chiude il cerchio del suo cammino verso la santità aperto ormai più di mezzo secolo fa: la decisione è stata presa da Papa Leone XIV durante l’odierna udienza con il Prefetto delle Cause dei Santi – ovvero il Cardinale Marcello Semeraro – con il parere positivo dell’intera Sessione cardinalizia e vescovile.

India, denaro a chi pesta i preti e suore aggredite/ La CEI alza la voce: "Serve maggiore tutela"

Prima di arrivare alla figura talvolta controversa ma di grandissima importanza teologica, in grado di anticipare i tempi nei quali viveva, di John Henry Newman è utile fare un passetto indietro per spiegare cosa sia un “Dottore della Chiesa“: si tratta – a conti fatti – di un’onorificenza concessa dalla Chiesa di Roma ai soli santi che nel corso della loro vita hanno saputo dimostrare una vasta capacità di pensiero e riflessione, testimoniandola all’intero di scritti che si sono protratti attraverso i secoli e hanno dato un contributo fondamentale alla dottrina e alla teologia.

Veglia di preghiera Giubileo dei Giovani 2025/ Diretta video CEI: Card. Zuppi e videomessaggio di Pizzaballa

Oltre a John Henry Newman, sono attualmente proclamati Dottori della Chiesa altri 37 famosissimi santi e sono altri 28 in attesa che si compia il lungo percorso di attribuzione: tra i primi 37 possiamo citare, per esempio – tra gli altri -, Ambrogio di Milano, Tommaso d’Aquino o Papa Leone I “Il magno”; mentre tra i secondi figurano anche santi come Ignazio di Loyola, Giovanni Bosco, Padre Pio o Giovanni Paolo II.

Chi era John Henry Newman: il percorso di discernimento, l’Oratorio di Birmingham e la causa per la canonizzazione

Tornando a noi, interessante è ricordare anche il lungo percorso di discernimento interiore di John Henry Newman e la sua vita: nato nel 1801 a Londra, decise inizialmente di seguire la fede – tipicamente inglese – anglicana, avviandosi verso la conversione alla Chiesa di Roma solamente dopo essere entrato in contatto con l’Oxford Movement e la chiesa universitaria – sempre a Oxford – di Saint Mary.

Card. Parolin: “antisemitismo? Nessuna giustificazione”/ “Chiesa chiede saggezza: mai cedere alla violenza”

Non a caso, nel 1845 John Henry Newman fu accolto nella Chiesa Cattolica e due anni più tardi ottenne le vesti del Sacerdote iniziando il suo percorso di fede tra le persone: fu proprio quell’anno che fondò l’Oratorio di Birmingham – intitolandolo a San Filippo Neri – e portando tra la sua gente una nuova orma di fede fortemente incentrare sul pensiero filosofico, sulla preghiera e sullo studio dei testi sacri.

Negli anni John Henry Newman è stato autore di decine e decine di scritti a metà tra la filosofia e la teologia che gli sono valsi anche il titolo di Cardinale; mentre dopo la morte – sopraggiunta nel 1980 a poco meno di 80 anni di vita – già nel 1958 si aprì la causa per la sua canonizzazione che si è conclusa solamente nel 2019 con il titolo di Santo conferito dopo l’attribuzione di due differenti miracoli.