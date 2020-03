John Holmes, segreti e tormenti della pornostar/ 32 anni fa la morte: malato di Aids

John Holmes è stato uno degli attori per adulti più famosi del mondo. Il 13 marzo di 32 anni scompariva per complicazioni legate all’Aids divenendo una vera e propria leggenda visto che era comparso in oltre duemila pellicole. Dietro a questa immagine di professionista però si cela una vita difficile e piena di ostacoli da superare. Da bimbo non ebbe la fortuna di conoscere il padre biologico, ma crebbe al fianco del nuovo marito della madre Edward Holmes da cui eredità il cognome. Questi era un alcolizzato che non gli rese facile la vita, tanto che l’attore decise di arruolarsi nell’esercito a soli sedici anni, trascorrendo ben tre anni nei Signal Corps in Germania. Dopo quel periodo si trasferì in California a Los Angeles iniziando una serie di lavori e sposandosi con l’infermiera Sharon Gebenini. Erano anni relativamente sereni in cui John fu costretto a fare anche lavori molto pesanti per portare avanti la sua famiglia. Passò dei problemi di salute, tra cui tre collassi respiratori, per il gelo preso quando faceva il magazziniere. Proprio mentre era in convalescenza nel bagno di un locale incontrò un uomo che notò il suo “talento” naturale spingendolo a iniziare il lavoro da attore per adulti.

John Holmes, una vita difficile: la svolta del cinema per adulti

Il cinema per adulti rappresentò una vera e propria svolta per John Holmes pronto a cavalcare sull’onda dell’entusiasmo una vita tutta nuova. Sfruttando ciò che gli aveva regalato madre natura l’uomo divenne una vera e propria leggenda conosciuta in tutto il mondo. Nonostante lui volesse, in un primo momento, mantenere l’anonimato il suo nome iniziò a circolare permettendogli di crescere ancora. Nonostante la fama finì però in brutti giri che lo portarono prima alla tossicodipendenza poi a spaccio, prostituzione, frodi e piccoli furti. Fu anche arrestato nel 1981 dopo aver rubato un computer. La sua vita prese la strada della perdizione dopo aver conosciuto Eddie Nash, un noto narcotrafficante. Entrò in quello che venne definito il caso degli omicidi di Wonderland Avenue visto che sul luogo del delitto furono trovate le sue impronte digitali sulla spallina di un letto. La polizia però non riuscì ad estorcergli una confessione nemmeno sul letto di morte.

