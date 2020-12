John Le Carré, morto scrittore delle spy story/ “Deceduto per polmonite, non Covid”

John Le Carré è morto. Lo ha annunciato il suo agente letterario, Jonny Geller della Curtis Brown. «È con grande tristezza che David Cornwell, vero nome di John Le Carré, è morto sabato sera nell’ospedale pubblico di Truro, in Cornovaglia», ha scritto su Twitter. Nel tweet ha fatto riferimento ad una «breve malattia, una polmonite». Inoltre, ha espresso il «dolore enorme» per la moglie Jane e i quattro figli Nicholas, Timothy, Stephen e Simon. L’agente però ha anche precisato che il romanziere non è morto per Covid-19. «Come agente ho rappresentato Le Carrè per 15 anni. Ho perso un mentore ma soprattutto un amico. Non ce ne saranno più come lui». John Le Carré è infatti un colosso della letteratura anglosassone, in particolare di quella dello spionaggio. Ex 007 anche lui, è diventato famoso in tutto il mondo per “La spia che venne dal freddo”, il suo terzo romanzo. Ma George Smiley, ufficiale dei servizi inglesi MI5, è comparso in altre sue opere diventanto un suo personaggio storico.

JOHN LE CARRÉ, MORTO GRANDE SCRITTORE DI THRILLER

John Le Carré, all’anagrafe David Cornwell, aveva 89 anni. Nacque in Inghilterra il 19 ottobre 1931. I suoi genitori si separarono quando era bambino e non rivide la madre fino all’età di 21 anni. Complicato fu anche il suo rapporto con il padre Ronald, che peraltro era dedito ad attività opache con annessi guai giudiziari. Ma John Le Carré e suo fratello frequentavano scuole costose. Lui però volle poi studiare in Svizzera e qui ci fu una svolta, perché qui avvenne l’iniziazione al mondo dei servizi segreti. Il successo da scrittore gli permise di chiudere la sua carriera al servizio della Corona per dedicarsi solo alla scrittura. Ma sulla seconda parte della sua opera i giudizi sono stati diversi: alcuni ritenevano che avesse raggiunto la piena maturità, ma non sono mancate le critiche di chi riteneva invece che fosse entrato in una fase involutiva. Ma è indubbio che John Le Carré seppe raccontare con molta efficacia l’atmosfera dell’ambiente spionistico durante la guerra fredda.



