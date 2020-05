JOHN LEGEND/ “‘Bigger Love’ celebra amore, speranza e resilienza” (Che tempo che fa)

Pubblicità

È John Legend, cantante statunitense conosciuto a livello internazionale per il romanticissimo singolo All of Me, l’ospite ‘esclusivo’ della puntata di stasera di Che tempo che fa, in onda come sempre a partire dalle 21.05 su Rai2. Il pretesto per l’invito è l’uscita del suo nuovo album Bigger Love, annunciata in questi giorni per il 19 giugno prossimo. Intanto, è già in radio l’estratto dal titolo omonimo di cui è stato diffuso anche un videoclip diretto da Mishka Kornai. Cantante, pianista e super star d’oltreoceano, Legend regalerà a Fabio Fazio un’intervista accorata, tale fin dalle premesse. John, infatti, è noto per le sue melodie dolci e per i testi sentimentali, il più famoso dei quali – quello della già citata All of Me, che l’ha portato al successo – ispirato e dedicato alla moglie Chrissy Teigen. E chissà che l’artista non dia anche qualche scoop riguardo alla sua vita ‘sentimentale’, vale a dire riguardo alla sua vita da marito e padre innamorato di Chrissy e dei loro figli Luna Simone e Miles Theodore.

John Legend sull’idea del videoclip di Bigger Love

Nelle dichiarazioni riportate da Leggo, John Legend parla del video di Bigger Love, realizzato – dice – per “celebrare insieme l’amore, la speranza e la resilienza”. La concretizzazione del suo nuovo progetto arriva in un periodo particolare, segnato – come tutti sappiamo – dallo scoppio della pandemia mondiale di Coronavirus. Da qui l’idea per il filmato, un montaggio di clip dai suoi fan sparsi per tutto il globo: “Stiamo usando la tecnologia per rimanere in contatto e per trovare modi creativi per reagire”, spiega Legend. “Volevamo che il video fosse un grande abbraccio collettivo per tutte le persone nel mondo che stanno cercando di rimanere in contatto con la propria famiglia, di aiutare i propri vicini o anche semplicemente di trovare un momento di pausa per scatenarsi in un ballo, nonostante il momento folle in cui siamo immersi”. Il risultato finale è un viaggio (rigorosamente virtuale) tra varie parti del mondo e varie abitazioni di persone che – a loro modo – si sono tutte ingegnate per rimanere connesse.

John Legend e la ‘rivalità’ con Ariana Grande

Prima si accennava alla famiglia; a proposito di questa, John Legend ha fatto riferimento a un piccolo diverbio che sarebbe nato tra lui e sua figlia Luna di 3 anni, la quale avrebbe ammesso senza troppe remore di preferire Ariana Grande a lui. “Un giorno mi ha detto: ‘Papà, Ariana Grande è una cantante fantastica’ e poi ha aggiunto: ‘Tu non sei un cantante fantastico’”. Il confronto sarebbe nato da un duetto di Ariana e John sulle note di una canzone de La Bella e la Bestia: dopo averla ascoltata, la piccola avrebbe subito deciso da che parte stare. Ma il suo papà non se l’è presa troppo: c’è da dire che Luna – oltre al cd della sua beniamina – ha voluto dare una chance anche all’album di Natale di Legend, cambiando almeno parzialmente idea.



