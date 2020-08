John Legend e Chrissy Teigen, terzo figlio in arrivo/ L’annuncio nel video di “Wild”

L’uscita del video del singolo “Wild”, ultimo singolo di John Legend, contiene una scena romantica e inaspettata. Tra le ultime immagini del video musicale, John Legend e la moglie Chrissy Teigen sono in spiaggia. Lui la abbraccia da dietro e lei accarezza il pancino appena accennato. Bastano questi pochi istanti per comprendere il lieto annuncio: il noto cantante e sua moglie stanno per diventare genitori per la terza volta. Di indizi, d’altronde, non ne sono mancati nei giorni scorsi. La Cnn aveva infatti annunciato il terzo figlio in arrivo per la coppia, dopo la voce arrivata da una fonte vicina ai due. Poi era stata una story postata dalla Teigen, che mostrava il pancino, a lasciare ben pochi dubbi sulla gravidanza che viene tuttavia confermata nel video musicale del nuovo brano di Legend.

John Legend papà per la terza volta dopo Luna e Miles

Nel video del singolo “Wild” appaiono anche i due figli della coppia, Luna, di 4 anni e Miles, di 2. L’intera famiglia fa poi una passeggiata sulla spiaggia mentre il sole tramonta. Ricordiamo che “Wild” è un singolo tratto dal nuovo album “Bigger Love”, pubblicato a giugno da John Legend. Anche stavolta il cantante dedica musica e parole alla sua compagna, con la quale è sposato ormai da 7 anni. I due infatti sono convolati a nozze a settembre 2013 in una cerimonia privata, tenutasi sul lago di Como, dopo sei anni di fidanzamento. Ora la loro bellissima famiglia si prepara ad accogliere un altro splendido bambino.





