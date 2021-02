John Legend piange la morte della nonna/ “Siamo così tristi per averla persa…”

John Legend piange la morte della nonna. Il cantante, su Instagram, ha pubblicato alcune foto di nonna Marjorie Maxine Stephen dedicandole delle toccanti e bellissime parole. La donna è scomparsa a 91 anni dopo aver vissuto una vita piena d’amore circondata dall’affetto dei figli, dei nipoti e dei pronipoti. «Siamo così grati per la vita che ha vissuto. Per l’amore che ha condiviso con i suoi tanti figli, nipoti, pronipoti e non solo», scrive John Legend pubblicando una foto in cui sorride accanto a nonna Marjorie. Il cantante, poi, rivive gli anni vissuti accanto alla nonna che è sempre stata presente nella vita dei suoi cari partecipando anche ai loro successi. “Era la nonna più premurosa e coscienziosa che potessi immaginare”, scrive ancora l’artista.

John Legend ricorda la nonna, morta a 91 anni

Come tutti i nipoti, anche John Legend esprime il suo grande amore per la nonna, una donna che, in 91 anni, ha dedicato la propria vita alla sua famiglia. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto profondo nel cuore del cantante e dei suoi cari che, tuttavia, sono grati per la vita che nonna Marjorie ha vissuto. “Aveva sempre una storia da raccontare e parole di incoraggiamento e amore. Ci ha sostenuto e ha fatto il tifo per noi incondizionatamente. Sono così felice che abbia potuto vedere i frutti di tutto ciò che ci ha dato”, scrive John Legend che, pochi mesi fa, insieme alla moglie Chrissy Teigen ha vissuto il terribile dolore per la perdita del terzo figlio. “Siamo tristi di averla persa, ma soprattutto siamo così grati per la vita piena e benedetta che ha vissuto. Possa riposare in pace dopo aver corso una grande corsa“, ha concluso.







