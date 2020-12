John Lennon e Yoko Ono/ L’amore libertino e i 50 anni del loro album Plastic Ono band

Usciva poco più di 50 anni fa l’album storico di John Lennon dal titolo “Plastic Ono Band”, il primo da solista per il cantante dei Beatles e sotto la chiara influenza anche della sua inseparabile moglie Yoko Ono, così come si può facilmente intuire dal titolo. Era l’11 dicembre del 1970 quando usciva quello che dalla rivista Rolling Stones è considerato il 22esimo album più grande di tutti i tempi. Un album che venne scritto dopo che John Lennon frequentò per 4 mesi lo psichiatra americano Arhur Janov, che attraverso il libro “The primal scream”, spiegava la necessità di rivivere i propri traumi infantili per liberarsi dei demoni del passato, come ricorda Skytg24.it. Il disco venne realizzato assieme al debutto discografico di Yoko Ono, leggasi “Yoko Ono/Plastic Ono Band” e le copertine dei due album sono speculari: su quella di Lennon si vede l’ex Beatles sdraiato sulla moglie, e viceversa.

JOHN LENNON E YOKO ONO: IL LORO AMORE LIBERTINO

John Lennon e Yoko Ono hanno segnato un’epoca ed erano una coppia che esprimeva amore da ogni poro. I due si incontrarono per la prima volta il 9 novembre del 1966 a Londra, e fu un vero e proprio colpo di fulmine: due anni dopo, il 20 marzo del ’69, erano marito e moglie. Uniti dall’amore, dalla musica, dall’attivismo sociale, ma anche dal senso di libertà con cui avevano deciso di portare avanti la propria relazione. E a riguardo è stata Yoko Ono a svelare alcuni aspetti inediti in una recente intervista concessa a Daily Beast: “John Lennon aveva desideri bisessuali, ma non è mai andato a letto con altri uomini. Sono convinta che John abbia avuto questo desiderio, ma era troppo inibito. O meglio non inibito, lui diceva: ‘Non mi importa se un ragazzo è incredibilmente attraente‘. È difficile, sarebbe dovuto essere non solo fisicamente attraente, ma mentalmente molto avanzato”. Del resto lo stesso John Lennon un giorno disse: “In molti pensano che non mi interessino gli uomini, ma non è vero. Mi piacciono le relazioni normali, qualunque cosa si intenda per ‘un rapporto normale’”.



