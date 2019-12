John Lennon morto 39 anni fa/ Ucciso dal folle Chapman in strada a New York

Esattamente 39 anni fa moriva John Lennon, leggenda dei Beatles e della musica in generale. Era l’8 dicembre del 1980, e il folle Mark David Chapman sorprese il cantante inglese in strada, uccidendolo con cinque colpi di pistola. L’omicidio avvenne a New York, mentre l’ex Beatle stava rientrando in casa assieme a Yoko Ono nel Dakota Building, palazzo situato nell’Upper East Side, dove la coppia risedeva assieme al figlio. Lennon venne soccorso dopo pochi minuti, ma il suo trasporto in ospedale fu vano, visto che lo stesso era praticamente già morto in strada. L’anno scorso, nel corso dell’udienza per la libertà vigilita, Chapman si dichiarò profondamente pentito di quel gesto: “Trent’anni fa non sarei riuscito a provare vergogna. Adesso so cos’è la vergogna”. In base alla ricostruzione che fu effettuata dopo, lo stesso Chapman avrebbe gridato a Jonh “Hey mr Lennon”, per poi appunto fare fuoco.

JONH LENNON, MORTO 39 ANNI FA: IL SUCCESSO POSTUMO

Uno dei cinque proiettili sparati trapassò l’aorta del cantante, e lo stesso riuscì a fare solo qualche passo dicendo “I was shot” (“Mi hanno sparato”), prima di crollare a terra. La morte avvenne alle ore 23:15 della stessa sera. Molti anni dopo, durante un’intervista rilasciata da Yoko Ono alla Radio BBC (precisamente il 10 giugno del 2017), si scoprì che John stesse andando a salutare il figlio Sean la sera della sua uccisione. Il corpo di Lennon venne cremato dopo la morte e le ceneri vennero poi sparse nell’oceano Atlantico, e non esiste (o per lo meno non si hanno notizie), una vera e propria tomba dell’artista. A seguito dell’omicidio, come spesso e volentieri accade, l’album “Double Fantasy” entrò in classifica in prima posizione, non soltanto negli Stati Uniti ma anche nel Regno Unito, così come la maggior parte dei dischi cantanti e prodotti dallo stesso. Nel suo testamento che aveva fatto prima di morire, erano stati dichiarati Yoko Ono e il figlio Sean gli eredi universali, e una parte del patrimonio andò anche a Julian, dopo il compimento dei trent’anni.

