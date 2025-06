I protagonisti di “Beautiful” in Italia per girare alcune scene che i telespettatori italiani vedranno solamente nel 2026. Le scene girate a Napoli, Capri e altre località a due passi dalla città partenopea, verranno invece mandate in onda a luglio 2025 negli Stati Uniti. Ci sarà, tra i protagonisti, anche John McCook, l’Eric della soap. Intervistato da “Super Guida Tv” durante la sua esperienza partenopea insieme al resto del cast, John ha raccontato il legame che la fiction ha con l’Italia: “Abbiamo attraversato tutta l’Italia negli anni, abbiamo un rapporto di vecchia data con questo Paese”. E, in effetti, anche gli spettatori italiani seguono con affetto le vicende della fiction.

Tra due anni, “Beautiful” compirà i 40 anni dalla prima messa in onda. Un gran traguardo del quale John ha parlato così: “Il successo è dovuto al fatto che è una bella soap, veloce da seguire. Ci sono sempre cambiamenti e colpi di scena, è divertente da guardare”. John c’è dal primo momento, dalla prima puntata: da 38 anni, infatti, veste i panni di Eric: un ruolo al quale è profondamente legato appunto da tutta la vita e del quale è orgoglioso. “È stato il coronamento della mia carriera” ha raccontato.

John McCook: “Eric sta male ma non lascerà Beautiful”

Nelle puntate attualmente in onda di “Beautiful”, Eric sta male: nonostante la malattia, John McCook promette che il suo personaggio non lascerà la soap. “Ha pensato di mollare ma non lo ha fatto, continuerà ad esserci” ha spiegato l’attore che lo interpreta da quasi quarant’anni. Dunque, Eric continuerà a comparire sullo schermo e a far compagnia ai telespettatori che da tantissimi anni, anche in Italia, seguono con attenzione e amore la soap statunitense. E, a proposito di trame, John McCook ha rivelato che una delle scene più difficili da interpretare per lui è stata quella di quando Eric scopre di non essere il padre biologico di Ridge. Emotivamente molto forte, la scena ha messo alla prova l’attore.