John Peter Sloan è morto/ Addio al comico e insegnante di inglese più famoso d’Italia

Lutto nel mondo della televisione: è morto John Peter Sloan, quello che è considerato l’insegnante d’inglese più famoso d’Italia e nel contempo più amato. Nato nel 1969 a Birmingham, una delle città più note del Regno Unito, è scomparso nelle scorse ore all’età di soli 51 anni; le cause del decesso non sono state rese note ma vista la giovane età è molto probabile che lo stesso sia morto a causa di un male incurabile. Attore, ma anche cantante e comico inglese, è diventato famoso soprattutto grazie al suo metodo rivoluzionario di insegnare la lingua inglese, un approccio inedito che aveva conquistato l’ambiente teatrale meneghino dove lo stesso Sloan era ben voluto da tutti. Milano lo adottò nel 1990 per una serie di concerti con il gruppo rock con cui stava ai tempi. Nel 2011 aprì la sua prima scuola in zona Loreto, per poi inaugurare altre filiali anche a Roma e Melfi, dove poi si era trasferito con la sua compagna. Assieme alla sua dolce metà si occupava anche di cani randagi tramite una fondazione da loro creata.

JOHN PETER SLOAN E’ MORTO: I MESSAGGI DI CORDOGLIO SUI SOCIAL

Maurizio Colombi, uno dei colleghi di teatro di Sloan, ha confermato la triste notizia sui social: “Oggi ci ha lasciato un grande personaggio italiano importato da Birmingam. John Peter Sloan, un grande cantante, un creatore, un attore, un comico, un insegnante unico, una persona difficile e discutibile fra le più intelligenti che abbia mai conosciuto ma soprattutto un grande amico che adesso mi manca molto. Tvb”. Così invece un altro collega, Herbert Pacton: “Hai saputo tirare fuori il meglio di me, come persona e come attore, abbiamo riso cosi tanto lavorando fianco a fianco. Ho sempre avuto una grandissima ammirazione per le tue idee geniali, mi hai preso sotto la tua ala e mi hai fatto planare e sono stati momenti incredibili. Ora mi risuona la tua voce in testa, con gli occhi pieni di lacrime mentre accenno ad un sorriso perché sento la tua voce che mi dice una cazzata. Ti ho voluto sempre sempre sempre un gran bene amico mio ed ora ti devo dire addio. Ti porterò per sempre nel mio cuore Mate”. Sloan aveva pubblicato il suo ultimo post su Facebook soltanto pochi giorni fa, il 22 maggio, in cui ironizzava sulla Sicilia.



