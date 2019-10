John Rambo, Italia 1/ Trama del film con Sylvester Stallone (oggi, 14 ottobre 2019)

John Rambo sarà trasmesso oggi, lunedì 14 ottobre, su Italia 1. Questi è un film realizzato nel 2008 tra Stati Uniti e Germania e punta su continui colpi di scena e capovolgimenti di fronte. Distribuita in Italia dalla Italian International Film, con il montaggio di Sean Albertson e le musiche di Brian Tyler, la pellicola è sceneggiata, diretta e interpretata dall’attore statunitense di origine italiana Sylvester Stallone, autentico mattatore di una saga giunta alla sua quarta edizione. Il performer ha sfiorato il premio Oscar per due volte nel 1977 come miglior attore e sceneggiatura in Rocky e un’altra volta nel 2016 come miglior attore non protagonista in Creed – Nato per combattere, col quale ha vinto un Golden Globe. Nel film viene affiancato dalla collega Julie Benz, diventata famosa grazie al ruolo di Darla nella serie Buffy l’ammazzavampiri, oltre che in Angel, Roswell, CSI, Supernatural e Dexter. Presente anche Paul Schulze, che deve la sua fama ai titoli Don’t Say a Word, Panic Room e Zodiac. Il cast viene completato da Matthew Marsden, Tim Kang, Graham McTravish e Reynaldo Gallegos.

John Rambo, la trama del film

John Rambo vede l’omonimo protagonista che ha scelto di vivere fra la Thailandia e la Birmania, lavorando su un battello situato nel fiume Salween. L’uomo ha smesso di combattere nonostante la regione sia dilaniata da una guerra perdurante. La situazione cambia quando un gruppo di missionari laici, guidati dalla bella Sarah Miller, gli chiedono aiuto per condurli verso vari villaggi birmani per distribuire beni di prima necessità alle popolazioni coinvolte nel conflitto. Rambo sceglie di accompagnarli e il gruppo sostiene persone in gravi difficoltà. Nel frattempo, il comandante Pa Tee Tint guida le sue truppe ad un vero e proprio massacro al villaggio, prendendo in ostaggio anche Sarah. Rambo viene invitato dal pastore Arthur Marsh a condurre i mercenari sul fiume per recarsi sui luoghi di guerra. I soldati birmani riescono a trovare i missionari, ma Rambo colpisce i nemici con una mitragliatrice ad elevata potenza, anche con l’aiuto della popolazione locale. Alla fine, percuote il comandante con il machete di quest’ultimo e lo uccide, per poi tornare a lavorare nella fattoria di suo padre negli Stati Uniti.

