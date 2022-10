John Rambo/ Su Italia 1 il film con Sylvester Stallone

John Rambo, film di Italia 1 sull’eroe della guerra in Vietnam

John Rambo è un film del 2008 che va in onda a partire dalle 21,20 su Italia 1 di oggi, 21 ottobre. La pellicola rappresenta il capitolo conclusivo della saga dedicata all’eroe della guerra in Vietnam, iniziata nel 1982 con Rambo e proseguiti con Rambo II la vendetta e Rambo III. La regia è dello stesso protagonista del film Sylvester Stallone.

Gli altri interpreti di John Rambo sono: Paul Schulze, Julie Benz, Matthew Marsden e Graham McTavish. Le musiche sono curate dal compositore Brian Tyler famoso per le colonne sonore di alcuni film d’azione di successo come Iron Man, Avengers e alcuni capitoli della serie Fast and Furios. Nel 2018 ha composto la nuova sigla per la Formula 1.

John Rambo, la trama del film

La narrazione del film John Rambo si svolge nella ex Birmania, dove imperversa da tempo una sanguinosa guerra civile e il regime militare ha perseguitato e ucciso tante persone tra cui alcuni monaci, rei di manifestare pacificamente. La guerra ha provocato moltissimi danni, molti villaggi sono stati distrutti e le donne vengono maltrattate e stuprate. Il destino degli abitanti è segnato, perché l’obbiettivo dei militari è quello di annientarli e inoltre vengono utilizzate tante mine antiuomo.

Purtroppo lo scopo finale del duro regime militare è quello di appropriarsi delle tante risorse naturali del Paese. In questo scenario quasi apocalittico, un gruppo di volontari di origine straniere partono per una missione umanitaria con l’intento disperato di voler cambiare il corso delle cose. Sono proprio due di loro che decidono di ingaggiare John Rambo, che nel frattempo si è ritirato in Thailandia, per convincerlo ad aiutarli a raggiungere il loro scopo. L’intervento di Rambo sarà determinante, in quanto, riuscirà a sterminare i nemici grazie anche al supporto dei ribelli locali.

