John Rambo/ Video, su Italia 1 il film con Sylvester Stallone (oggi, 7 ottobre)

Si tratta senza alcun dubbio di una pellicola d'azione. I personaggi principali di questo lungometraggio sono stati interpretati da Sylvester Stallone, Paul Schulze, Julie Benz e Matthew Marsden. John Rambo è stato prodotto nell'anno 2008, inoltre alla regia c'è lo stesso Sylvester Stallone. Le musiche del lungometraggio in esame sono state composte da Brian Tyler. Costui è un compositore statunitense, noto per aver composto le colonne sonore di alcuni film di grande successo, come Iron Man 3 e Avengers: Age of Ultron. L'attore principale di questa pellicola è il celebre Sylvester Stallone, il quale deve la sua popolarità all'interpretazione di due personaggi molto celebri nella storia del cinema, che sono appunto John Rambo e Rocky Balboa. Oltre a lui, vi è anche Julie Benz, la quale è famosa per aver recitato nella serie Dexter.

John Rambo, la trama del film

In questa pellicola, il protagonista è appunto John Rambo, il quale vive in Thailandia, dove si guadagna da vivere lavorando su di un battello, lungo un fiume Salween, al confine con la Birmania. In questa nazione vi è un lungo conflitto, che vede opporsi il regime birmano ai Karen, che sono un gruppo etnico del posto. John Rambo, da moltissimi anni, ha abbandonato le armi e quindi si limita ad essere un osservatore esterno di questa guerra. Un giorno alcuni missionari protestanti lo vengono a cercare. Tra questi ultimi vi sono Sarah Miller e Michael Burnett, i quali spiegano a John che i militari birmani hanno collocato lungo vari sentieri numerose mine. Gli chiedono quindi di guidarli lungo il fiume Salween e di trasportarli in un villaggio birmano, dove regna povertà e guerra.

Dopo che Sarah e Michael giungono alla loro meta, quest’ultima viene presa d’assalto dalle truppe governative birmane, agli ordini del comandante Pa Tee Tint, che uccidono donne e bambini e prendono in ostaggio i missionari, tra cui la Miller. Dopo due settimane John Rambo scopre che i missionari sono stati fatti prigionieri. Rambo, allora, si reca in un campo militare birmano e riesce a far evadere i suoi amici. Durante questa spedizione, John uccide numerosi soldati birmani, tra cui Pa Tee Tint. Successivamente, l’uomo decide di fare ritorno negli Stati Uniti.

