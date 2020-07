John Saxon è morto/ Addio all’attore di “Tenebre” e “Napoli Violenta”

John Saxon è morto. Lutto nel mondo del cinema americano ed internazionale: all’età di 83 anni a causa di una grave polmonite, l’attore protagonista di film horror e western è scomparso a Murfreesboro nel Tennessee. Una carriera lunga e straordinaria quella dell’attore americano che ha recitato in più di 200 pellicole partecipando anche a diversi show di successo. Tantissimi i premi e riconoscimenti ricevuti tra cui spicca il Golden Globe ricevuto nel 1958 per il film “La tentazione del signor Smith”. Tra le sue pellicole più famose però impossibile non menzionare il ruolo del poliziotto in “Nightmare” in cui recitava accanto a Freddy Krueger. Ad annunciare la morte è stata la moglie Gloria Martel Saxon con un brevissimo cominciato condiviso ai microfoni della Cnn: “ero sicura che avrebbe resistito fino al suo compleanno, il 5 agosto. Era un combattente, una persona generosa non solo con gli amici ma anche molte persone che avevano bisogno di aiuto e sostegno”.

John Saxon, addio all’attore di Nightmare

Classe 1936, John Saxon era nato il 5 agosto a Brooklyn a New York con il nome di Carmine Orrico essendo il padre un immigrato dall’Italia. Proprio l’attore, nato e cresciuto a Brooklyn, parlando del suo quartiere disse: “Brooklyn era un posto difficile in cui crescere, ma insegnava la sopravvivenza e, se eri ambizioso, ti insegnava anche a volere cose migliori”. Nel 1954, a soli 18 anni, debutta nel mondo del cinema anche se il suo talento è stato troppo spesso sottovalutato. Nonostante ciò Saxon seppe farsi ugualmente apprezzare recitando accanto ad un mito del calibro di Marlon Brando nel film del 1966 “The Apploosa”. Grande appassionato di arti marziali, molti lo ricorderanno anche nel film del 1973 “I tre dell’operazione Drago” in cui ha recitato accanto a Bruce Lee. Non solo, John ha anche recitato nella famosissima serie tv “Dynasty”. Tra i suoi film ricordiamo anche “Napoli Violenta” diretto da Umberto Lenzi e “Tenebre” di Dario Argento.