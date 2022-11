John e Joyce Smith, storia vera film Atto di fede/ La madre e il miracolo incredibile

Atto di fede storia vera del film basato su John Smith, la madre Joyce

Atto di fede, il film diretto da Roxann Dawson racconta la storia vera del quattordicenne John Smith e la determinazione della madre Joyce che per amore del figlio non perde la fiducia in Dio dinanzi ad una disgrazia. Dai produttori di Miracoli dal cielo, il film racconta una incredibile storia vera. E’ un giorno d’inverno del 2015 quando l’adolescente John Smith, figlio adottivo di Joyce e Brian, cade nelle acque di un lago di St. Louis, in Missouri in seguito alla rottura della superficie ghiacciata. John è una giovane promessa del basket, ma la sua vita sembra finita. Poco dopo i soccorritori e pompieri arrivano sul luogo dell’incidente e cominciano a scandagliare tutto il lago senza però trovare nulla.

E’ trascorso più di un quarto d’ora quando uno dei pompieri sente una strana voce indicargli di scandagliare alle sue spalle dove ritrova il corpo del ragazzo. John Smith viene estratto ancora vivo dal lago ghiacciato e trasportato d’urgenza in ospedale. Dopo la rianimazione cardiopolmonare, praticata per quasi mezz’ora, il ragazzo viene dichiarato morto.

Atto di fede: il ritorno alla vita di John Smith

La notizia della morte del giovane John fa disperare i familiari e in particolare la madre Joyce Smith, obesa e diabetica, che comincia a pregare urlando verso Dio e lo Spirito Santo. Improvvisamente il cuore di John ricomincia a battere. E’ successo un miracolo, anche se i medici avvertono i familiari che, dopo un’ora di cuore fermo, potrebbero registrarsi dei danni neurologici permanenti e gravi.

In quel preciso istanti tutti pregano per la vita di John e pochi giorni dopo si registra il secondo miracolo, visto che il ragazzo si risveglia in ottima salute pronto a ritornare su di un campo da basket. Una bellissima storia vera accaduta nel 2015 che conferma, ancora una volta, che i miracoli esistono davvero.

