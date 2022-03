John Stahl è morto: addio a Rickard de Il trono di spade/ L’attore aveva 68 anni

Lutto nel mondo del cinema. A 68 anni è morto John Stahl, attore scozzese popolare per aver interpretato il personaggio di Rickard Karstark in una delle serie tv di maggior successo a livello mondiale come “Il trono di spade“. La morte dell’attore risale allo scorso 2 marzo. A confermare la scomparsa dell’artista è stata la sua agente Amanda Fitzalan Howard che, come scrive Il Messaggero, lo ha descritto come «un attore di notevole abilità e un sostenitore del teatro scozzese».

Pierdavide Carone/ “Lucio Dalla mi ha dato il coraggio di affrontare temi forti”

L’attore è venuto a mancare sull’isola di Lewis, dove ha lasciato sua moglie Jane Paton. Per il momento, non ci sono notizie sulle cause del decesso. Non sono state, infatti, fornite informazioni sui motivi che hanno portato alla scomparsa dell’attore.

Chi era John Stahl, il famoso Richard de Il trono di spade

Il 68enne John Stahl aveva sempre avuto una forte passione per la recitazione, in particolare per il cinema e il teatro riuscendo, con il tempo, a trasformare quella passione in un vero lavoro. Apprezzato attore teatrale, è stato il protagonista di spettacoli presso la Royal Shakespeare Company e il National Theatre. La popolarità mondiale, tuttavia, arriva con la serie Il trono di spada che è conosciutissima in tutto il mondo e che ha incollato davanti ai teleschermi milioni di telespettatori.

Soleil Sorge frecciatina agli autori Gf Vip/ "Mia umanità offuscata il più possibile"

“Terribilmente triste sapere che il mio vecchio amico, John Stahl, è morto. Ho scritto così tante scene per il personaggio di Inverdarroch che ha interpretato in Take The High Road” sono le parole usate dal drammaturgo scozzese Peter May per commentare la morte di John stahl come riporta Fanpage.

LEGGI ANCHE:

Sonia Bruganelli: "Restare al GF Vip? Ad una condizione"/ "Solo se Signorini..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA