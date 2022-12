John Travolta e la dedica d’amore a Kirstie Alley/ “Ti amo, ci rivedremo presto”

John Travolta e il commovente messaggio per la scomparsa di Kirstie Alley

Kirstie Alley è morta a causa di un cancro contro il quale combatteva da pochi mesi; a poche ore dall’annuncio della sua scomparsa John Travolta, ex compagno dell’attrice, le ha scritto una dedica d’amore sui social. Il web si è commosso per le parole dell’attore che ha subito tantissime perdite negli ultimi anni.

John Travolta dichiara: “Quella con Kirstie è stata una delle storie più belle che abbia mai avuto. Ti amo e sono sicuro che ci rivedremo presto“. Parole davvero molto sentite quelle che l’attore ha donato alla sua Kirstie, di cui si è innamorato sul set di Senti chi parla.

Kirstie Alley, l’annuncio della morte: “Ha combattuto con forza”

Kirstie Alley è morta a 71 anni, dopo aver combattuto contro un cancro che l’attrice aveva scoperto da poco. A dare la terribile notizia è stata la sua famiglia che, come riporta FanPage, ha dichiarato: “A tutti i nostri amici, siamo dispiaciuti di informarvi che la nostra amata mamma è morta dopo una battaglia contro il cancro scoperto di recente. Era circondata dalla famiglia e ha combattuto con grande forza lasciandoci la certezza della sua infinita gioia di vivere e di qualunque avventura l’aspettasse. Per quanto iconica fosse sullo schermo, era una madre e una nonna ancora più straordinarie. Siamo grati all’incredibile team di medici e infermieri del Moffitt Cancer Center per le loro cure.”

E ancora: “L’entusiasmo e la passione di nostra madre per la vita, i suoi figli, nipoti e i suoi numerosi animali, per non parlare della sua eterna gioia di creare, non hanno eguali e ci lasciano ispirati a vivere la vita al massimo proprio come ha fatto lei. Vi ringraziamo per il vostro amore e le vostre preghiere e vi chiediamo di rispettare la nostra privacy in questo momento difficile”.

