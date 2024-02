John Travolta ospite al Festival di Sanremo 2024/ La ‘seconda volta’ all’Ariston per la star di Hollywood

Il Festival di Sanremo 2024 nel segno di Hollywood: Amadeus annuncia John Travolta

I motori sono già caldi a poco meno dall’avvio del Festival di Sanremo 2024; tante novità tutte da scoprire e qualcosa di già noto che i telespettatori non vedono l’ora di assaporare. Come di consueto la kermesse – in linea con gli ultimi anni – non sarà solo musica ma anche tanto spettacolo e momenti iconici. Quest’oggi – come riporta La Repubblica – Amadeus pare abbia calato un altro asso rivelando un grande ospite per la serata di mercoledì 7 febbraio: John Travolta.

“Mercoledì 7 febbraio tra gli ospiti ci sarà un attore che ha fatto ballare intere generazioni: John Travolta al Festival di Sanremo 2024!”. Queste le parole di Amadeus – riportate dal sito di informazione – durante un collegamento con il TG1 direttamente dalla galleria dell’Ariston. La star di Hollywood si unisce dunque alla già nota partecipazione di Russell Crowe per una kermesse che si appresta ad essere un appuntamento più che imperdibile.

John Travolta al Festival di Sanremo 2024: l’iconico precedente nel 2006

L’annuncio di John Travolta al Festival di Sanremo 2024 in occasione della serata di mercoledì aggiunge sicuramente valore e prestigio alla prossima edizione della kermesse. La star di Hollywood ha scritto pagine indelebili del cinema internazionale; ha indirizzato generazioni e scandito mode e tendenze. Indubbio dunque che la sua presenza sia un vero ‘colpo da 90’ per la quinta edizione della competizione canora firmata Amadeus.

Tra l’altro, come racconta il sito de La Repubblica, non è la prima volta per John Travolta al Festival di Sanremo. La star del cinema ebbe modo di calcare il palco dell’Ariston nel 2006 quando a condurre la kermesse c’era Giorgio Panariello con Ilary Blasi e Victoria Cabello. Quest’ultima ebbe l’immenso onore di intervistare l’attore, dando vita anche ad un siparietto ancora iscritto negli annali della competizione canora. La conduttrice finse un fastidioso dolore ai piedi e John Travolta, prestandosi al siparietto, si offrì per un massaggio rigenerante.

