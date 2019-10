John Travolta “Sono uno stalker della Loren e di Fellini”/ “Nel mio ultimo film…”

Il grande John Travolta ha rubato la scena nella giornata di ieri a Roma per la Festa del cinema. Una vera e propria icona del grande schermo, al punto che ad attenderlo ieri sul red carpet capitolino, vi erano persone di ogni età, a cominciare da ragazze vestite come Sandy di Grease, che ovviamente all’epoca in cui uscì il film/musical non erano nemmeno nate. Non sono mancati fan con poster e dvd di Pulp Fiction, groupie in visibilio così come non accadeva da tempo in quel di Roma. E John Travolta ha voluto godersi per intero la sfilata sul tappeto rosso, fermandosi con i giornalisti, facendosi fotografare, e firmando autografi ai fan scatenati. Come ricorda Repubblica ha anche accennato un passo di danza, giusto per ricordare chi era Tony Manero. “Sicuramente è il pubblico quello che mi ha aiutato e che mi ha consentito di essere sempre diverso – ha poi spiegato l’attore americano in conferenza stampa – chi avrebbe potuto immaginare di vestire i panni di una donna, di interpretare il presidente degli Stati Uniti o un cinico avvocato? Non mi sono mai pentito di essere solo un interprete piuttosto che un creatore, di essere la musa per qualcun altro”.

JOHN TRAVOLTA: “DI CHI POTREI ESSERE STALKER? FELLINI E LA LOREN…”

John Travolta, oltre a ritirare un premio speciale, si trovava alla Festa del cinema di Roma per presentare il suo ultimo lavoro, leggasi “The Fanatic”, un thriller che racconta la storia di uno stalker nei confronti di una star, una pellicola a basso budget: “È il mio ruolo preferito di sempre – racconta a riguardo l’attore hollywoodiano – eppure ci sono tre film di cui vado orgoglioso Grease, Pulp Fiction e La febbre del sabato sera, il viaggio più interessante è stato quello con Tarantino perché era un giovane regista, mi ha concesso subito grande libertà. Mi ricordo che mi suggeriva sempre cose molto semplici e dirette, ma anche molto efficaci”. E quando qualcuno gli chiede di chi potrebbe essere stalker, Travolta fa i nomi di Sophia Loren, Fellini, Bertolucci, ma anche dei Beatles e di Marlon Brando. “Io quando ero piccolo guardavo i film di Bergman e Fellini – ha aggiunto Travolta parlando delle sue origini italiane – mio nonno è arrivato dalla Sicilia nel 1902, mia nonna da Napoli quattro anni dopo. È bello far parte della vecchia Hollywood e di film senza tempo come Pulp Fiction. Un film come La strada di Fellini puoi vederlo in ogni decennio”.

