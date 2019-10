John Turturro/ Il ritorno nei panni di Jesus Quintana (Che tempo che fa)

John Turturro tra i protagonisti della puntata di oggi di Che tempo che fa, programma condotto da Fabio Fazio e in onda su Rai 2. L’attore statunitense ha scritto e diretto Jesus Rolls – Quintana è tornato, attesissimo spin-off de Il grande Lebowski, capolavoro targato fratelli Coen: il 62enne torna a vestire i panni di Jesus Quintana, il campione di bowling più irriverente di sempre. Presentato in anteprima mondiale come film di pre-apertura della 14° Festa del Cinema di Roma, il lungometraggio sarà distribuito nelle sale italiane da Europictures a partire da giovedì 17 ottobre 2019 e il cast è ricchissimo: da Bobby Cannavae a Audrey Tautou, passando per Susan Sarandon e Sonia Braga, fino a Jon Hamm e al grande Cristopher Walken. La sinossi promette spettacolo: al centro della storia troveremo un trio di disadattati che dovrà fare i conti con un parrucchiere armato di pistola…

JOHN TURTURRO TORNA NEI PANNI DI JESUS QUINTANA

John Turturro lavorava allo spin-off dal 2016 ma la lavorazione è stata un po’ travagliata, soprattutto in fase di montaggio. Il film si ispira al film francese Les Valseuses di Bertrand Blier, un road movie del 1973, e lo stesso attore-regista si è detto soddisfatto del risultato: «E’ un film vivace che mostra quanto sono stupidi gli uomini e quanto sono invece più forti le donne». Turturro ha rivelato di aver dovuto «lavorarci un po’ su, ma sono contento del risultato: il film esplora quello che capita a Jesus quando esce di prigione. E’ una commedia, una vera commedia umana». Ed è arrivata anche l’approvazione dei fratelli Coen, che hanno diretto Il grande Lebowski: «Sono miei amici, amici intimi: sono stati di supporto quando gli ho detto che volevo esplorare più a fondo Jesus Quintana. Loro mi hanno detto di farlo, visto che loro non lo hanno fatto».

JOHN TURTURRO E L’AMORE PER L’ITALIA

Attore versatile e istrionico, John Turturro ha recitato in oltre 70 film e c’è molta Italia in lui: figlio di un carpentiere originari di Bari e di una cantante jazz a sua volta figlia di immigrati italiani di Agrigento, l’attore ha la cittadinanza italiana ed ha spesso omaggiato il nostro Paese. Basti pensare al documentario musicale Passione: presentato al Festival di Venezia 2019, il film è un grande omaggio alla musica napoletana e alla città di Napoli. «Quand’ero ragazzino, a New York, assistevo a liti spettacolari tra i miei genitori, lui carpentiere pugliese, lei cantante siciliana. Si adoravano ma c’era in casa un’elettricità continua: abbracci, baci, insulti. Molto italiano, molto teatrale. Innamorarmi di Shakespeare e Tennessee Williams è stato facile. È stato l’inizio», ha raccontato in una recente intervista a Repubblica, parlando poi “dell’incontro” con il cinema italiano: «Avevo diciott’anni, la maturità necessaria per affrontare i grandi registi italiani. Conosco e rivedo soprattutto i classici. Quando posso cerco di scoprire i registi più recenti».



