John Vignola, chi è?/ La passione per la radio, la “scommessa” Bugo e…

John Vignola è un famoso speaker radiofonico, noto al pubblico per la sua presenza fissa a Radio Rai. Lo speaker è diventato un profilo molto apprezzato grazie al programma Music Club, uno spazio musicale originale dove le canzoni si alternano a numerosi racconti. Il presentatore è infatti in grado di catalizzare l’attenzione del pubblico con la sua “parlantina” e di raccontare storie e aneddoti incredibili. Per quanto riguarda la sua vita privata, sappiamo che John Vignola nato nel 1966; fin da giovanissimo si sente molto vicino alla musica e ben presto si trova a rincorrere la sua grande passione.

Nel frattempo si afferma anche come giornalista e scrittore, dimostrando di essere una figura eclettica. I suoi progetti si intrecciano alla musica, insieme alla radio, il suo più grande amore. Ha messo la firma su diversi libri, tra cui Rock, i 500 dischi fondamentali, Su la testa! 1994 – 2004, 10 anni di rock italiano, Daft Punk – Musica robotica.

John Vignola, la radio il suo più grande amore

Raccontando John Vignola, non si può non citare il legame indissolubile con la radio, un mezzo di comunicazione che lo affascina da sempre. In una interessante intervista rilasciata a Onda Rock, lo speaker aveva spiegato di essere profondamente legato a questo strumento, l’unico capace di esprimere fino in fondo la sua personalità. Nelle sue playlist preferite balzano sicuramente agli occhi le canzoni di Lucio Battisti, Louis Amstrong, Franco Battiato, Beatles e Beach Boys. Oltre ad essersi conquistato l’etichetta di “esperto di musica internazionale”, John Vignola è anche a capo di una piccola casa di produzione discografica, grazie a cui ha prodotti i primi lavori di Bugo e i Perturbazione.

