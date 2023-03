John Wick 3 – Parabellum/ Il sequel di John Wick oggi giovedì 2 marzo su Rai 2

John Wick 3, thriller di Rai 2 diretto da Chad Stahelski

Il film John Wick 3 – Parabellum andrà in onda in prima serata oggi giovedì 2 marzo su Rai 2 alle ore 21,20. Si tratta di un film di azione/thriller, il terzo capitolo di questa saga cinematografica. John Wick 3 è stato prodotto negli Stati Uniti d’America dalla Lionsgate, e distribuito in Italia dalla 01 Distribution. Il film ha una durata di 131 minuti ed è stato distribuito per la prima volta nelle sale cinematografiche statunitensi nel maggio 2019.

La regia del film John Wick 3 – Parabellum è firmata da Chad Stahelski, mentre il soggetto e la sceneggiatura sono frutto del lavoro di Derek Kolstad, Shay Hatten, Chris Collins e Marc Abrams. Il montaggio è stato realizzato da Evan Schiff, la scenografia è opera di Kevin Kavanaugh e la fotografia di Dan Laustsen. I costumi sono di Luca Mosca, il trucco di Joseph Farulla e gli effetti speciali di Steven Kirshoff e Mark R. Byers. Le musiche della colonna sonora sono invece state composte da Tyler Bates e Joel J. Richard. Il cast comprende gli attori Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Ian McShane, Lance Reddick, Halle Berry, Mark Dacascos e Asia Kate Dillon.

John Wick 3, la trama

In John Wick 3, in onda oggi 2 marzo su Rai 2 alle 21,20, il protagonista John Wick è ormai diventato un uomo estremamente pericoloso ricercato dalle forze di polizia, per cui si mette in fuga da Manhattan. Wick ha deciso di contravvenire alle regole e uccidere senza autorizzazione il signore della camorra, nonché nuovo membro della Gran Tavola, Santino D’Antonio. John viene quindi scomunicato dall’hotel Continental di New York, e sulla sua testa viene posta una taglia di 14 milioni di dollari. Questo significa che deve costantemente essere in fuga e soprattutto non fidarsi di nessuno, perché sulle sue tracce ci sono tanti potenziali assassini interessati a ucciderlo per ottenere la ricompensa. Dopo aver raggiunto la biblioteca pubblica di New York, Wick recupera un vecchio crocifisso e un medaglione, ed èproprio qui che incontra il primo assassino che vuole farlo fuori: il suo vecchio amico Ernest.

John fa leva su tutte le sue capacità nell’utilizzo delle armi e nella lotta a mani nude, riuscendo così ad avere la meglio. Il suo percorso è ricco di duelli all’ultimo sangue, fino a che non ritrova il direttore che lo accolse tanti anni prima, quando era un soltanto un piccolo orfano in fuga dalla Bielorussia, e che accetta di aiutarlo. Una volta arrivato in Marocco, John incontra Sofia, la direttrice del Continental di Casablanca, nonché sua vecchia amica, a cui presenta il medaglione per ricordarle il debito che lei ha nei suoi confronti. John vorrebbe incontrare un potente membro della Gran Tavola, ma le cose non vanno per il verso giusto, per cui si ritrova nuovamente a combattere contro i suoi nemici, sempre più intenzionati a farlo fuori e mettere le mani sulla taglia. Una storia avvincente ricca di colpi di scena, con tantissime situazioni da seguire.











